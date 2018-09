Inter | Spalletti | La mia espulsione? Mi hanno detto troppo impeto

Sampdoria-Inter - Spalletti : 'Vittoria di carattere. L'espulsione? Ho solo gridato 'gol' verso la telecamera' : L'Inter colpisce ancora nei minuti finali di gara e sbanca Marassi al 93' con un gol di Brozovic. Il terzo tentativo si è rivelato quello giusto, dopo i due gol di Nainggolan e Asamoah annullati dal ...

Gol Brozovic - l’esultanza di Spalletti è folle : ecco perchè l’allenatore dell’Inter è stato espulso [VIDEO] : Luciano Spalletti si lascia andare ad un’esultanza rabbiosa dopo il gol di Brozovic: il quarto uomo lo segnala all’arbitro e arriva l’espulsione Come martedì contro il Tottenham, l’Inter ha trovato un altro clamoroso successo a tempo ormai scaduto. Dopo aver sofferto per 90 minuti contro la Sampdoria ed essersi visti annullare anche due reti dal VAR, i nerazzurri sono riusciti a trovare il gol del vantaggio, nonchè ...

Sampdoria-Inter - Spalletti a fine gara : “Non ho esultato contro nessuno - giochiamo sempre per la vittoria” : Ai microfoni di DAZN nel dopo gara del “Ferraris”, Luciano Spalletti è tornato sull’episodio dell’espulsione, smentendo di aver esultato rivolgendosi verso un componente dello staff arbitrale: “Mi son semplicemente girato e ho detto gol, ma loro hanno interpretato come una reazione con troppa foga e mi hanno espulso“. L’Inter ha vinto la seconda partita consecutiva nel finale: “Questo modo di ...

VAR e Sampdoria smascherano l’Inter - Brozovic evita la figuraccia : espulso Spalletti - ma c’è poco da esultare : L’Inter batte la Sampdoria allo scadere con un gol di Brozovic, ma la prestazione è deludente: il VAR nega due gol, ma ferma anche il colpo del ko blucherchiato, il gioco latita e Spalletti tradisce la tensione intorno all’ambiente con un’esultanza da ‘rosso’ L’Inter sembra averci preso gusto. Dopo il clamoroso successo in rimonta di martedì, nella sfida di Champions League contro il Tottenham, arrivato ...

Sampdoria-Inter 0-0 La Diretta Spalletti cerca il riscatto in campionato : Sampdoria e Inter si affrontano nella partita serale del sabato a Marassi; le due compagini stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti, con i blucerchiati reduci da 2 vittorie consecutive...

Sampdoria-Inter - le probabili formazioni : dubbi per Spalletti - il match non sarà su Sky : Sampdoria - Inter sara' sicuramente un match da non perdere. I nerazzurri di Luciano Spalletti vengono dalla strepitosa vittoria in Champions League contro il Tottenham [VIDEO] dopo una rimonta praticamente insperata. I doriani invece stanno dimostrando di poter essere una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. La partita si giochera' allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 settembre alle ore 20.30. probabili formazioni ...

Sacchi : 'L'Inter è stata dominata per 85 minuti dal Tottenham - Spalletti ha un problema' : L'Inter è tornata in Champions League dopo sei anni e mezzo e lo ha fatto alla sua maniera, vincendo una partita in maniera pazza, andando sotto con il Tottenham per la rete di Eriksen, ma trovando la forza di reagire, pareggiando con Mauro Icardi all'86' e trovando il gol vittoria al 92' con Matìas Vecino. Un match che ha fatto discutere per la telecronaca Sky [VIDEO] di Riccardo Trevisani e Daniele Adani, a detta di alcuni troppo accesa, ma ...

Inter - Spalletti : “telecronaca Tottenham? Spettacolare” : “La reazione dei telecronisti dopo il gol di Vecino e’ stata una mancanza di rispetto solo per i giornalisti italiani che tifavano Tottenham. E’ stata una telecronaca spettacolare, hanno portato l’atmosfera di San Siro anche a chi era a casa”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta così le polemiche seguite per la telecronaca di Inter-Tottenham da parte di Sky. “Trevisani e Adani hanno ...

Inter - Spalletti : “spero di riabbracciare Sabatini” : “Mi farebbe enorme piacere trovare domani Walter Sabatini. Mi dicono debba completare alcune cure, ma sarei felicissimo di ritrovarlo e riabbracciarlo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con la Sampdoria, parlando del direttore sportivo dei doriani. “Ho grande stima per il lavoro di Giampaolo, e’ un allenatore moderno e di qualita’ – ha proseguito Spalletti ...

Inter - Spalletti 'Il carattere della Champions lo voglio sempre' : MILANO - Luciano Spalletti contro la Sampdoria domani sera al Ferraris vuole la stessa Inter vittoriosa contro il Tottenham : 'Fondamentale è stato il carattere della squadra, lo spirito, la ...

Inter - Spalletti : "Contro la Samp occorre la continuità mostrata in Champions" : La vittoria contro il Tottenham è alle spalle, l'Inter torna a pensare al campionato. Alla partita di domani sera al Ferraris contro la Sampdoria. Le prime quattro giornate hanno portato in cassaforte ...

Spalletti : «Inter - ora non sbagliare con la Samp» : Può darsi che non abbiamo ancora strutturata una mentalità fortissima e questo a volte può portare a brutti risultati che mettono in imbarazzo il mondo interista. Come si può coinvolgere di più ...