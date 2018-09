Il caso Parnasi tocca il Pd ma i pm puntano a coinvolgere la Lega

ilgiornale

(Di sabato 22 settembre 2018) Le ammissioni del costruttore Lucasui soldi dati a tutti i partiti per agevolarsi il lavoro, soprattutto in vista della realizzazione del nuovo stadio della Roma, rischiano di mettere nei guai Pd e. Una vicenda in procinto di esplodere anche dal punto di vista politico, con il M5s coordinato ad attaccare le fondazioni usate per foraggiare la politica.Il faro della Procura capitolina, per il momento, è puntato sui 150mila euro dati dall'imprenditore arrestato a giugno per corruzione alla Fondazione Eyu, presieduta dal tesoriere del Pd Francesco Bonifazi, utilizzata secondo i pm per far arrivare soldi al partito. E poiché quel denaro non sarebbe regolarmente messo a bilancio, Bonifazi è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di finanziamento illecito. Anche se dall'interessato, che presto potrebbe essere sentito, arriva una secca smentita: "Mai trasferito le ...