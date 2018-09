Il fotografo Louis Supple ha documentato le condizioni in cui vivono gli animali negli

huffingtonpost

: Tigri, scimmie, zebre, leoni. Tutti in gabbia, sopravvissuti a torture sconosciute ai più. Lo racconta il fotografo… - beatricescutari : Tigri, scimmie, zebre, leoni. Tutti in gabbia, sopravvissuti a torture sconosciute ai più. Lo racconta il fotografo… - alessiaarcolaci : A cosa sopravvivono gli animali costretti a una vita in gabbia? Me lo ha raccontato il fotografo Louis Supple. E no… - DaddyMyAngel : RT @artvzee: scrivete una AU con molto angst e sofferenza come se piovesse con Harry che è un modello di Gucci e Louis il fotografo e Harry… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Vi siete mai chiesti come vivano glizoo con cui usiamo farci le foto? In Thailandia scattarsi dei selfie conanche pericolosi come tigri e leoni è possibile. Non solo, è un business che porta ogni anno 35 milioni di turisti a visitare gli zoo del paese. Ilinglese, intervistato da Vanity Fair, era tra quelle persone accorse a vedere glie hain un reportage fotografico intitolato "Life in Chains" le terribiliin cui glisono costretti a vivere.Glicoinvolti in questa industria del turismoinspaventose. Trascorrono tutta la vita in minuscole gabbie e recinti, incatenati al pavimento e con il minimo contatto sociale di altridella loro stessa specie. La loro qualità della vita è inesistente. Subiscono enormi danni psicologici, non solo a causa ...