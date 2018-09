Nautica | nel 2017 fatturato da 3 | 88 mld

AeroNautica Militare : volo sanitario d’urgenza nella notte per un bambino di 4 anni in imminente pericolo di vita : Si è concluso da poche ore, nel cuore della notte, sulla tratta Alghero – Ciampino, un trasporto sanitario effettuato con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino a favore di un bambino di nazionalità pakistana di quattro anni in imminente pericolo di vita. Il trasporto, richiesto dalla Prefettura di Sassari, si è reso necessario in quanto il piccolo necessitava di urgente assistenza medica. La missione aerea è stata gestita dalla ...