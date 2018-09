Yemen | oltre 5 milioni di bambini a rischio carestia | “Troppo deboli perfino per piangere”

fanpage

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Il drammatico allarme di Save the Children: "Corpi esausti per la fame.di piccoli non sanno quando o come troveranno il loro prossimo pasto”. Nel Paese arabo peraltro continua l’impennata dei prezzi di alimenti e carburante. Una situazione che potrebbe creare “una fame senza precedenti".