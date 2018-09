Vodafone Smart C9 è un Android Go da 40 euro | in vendita per adesso solo in Australia

Completiamo il listino smartphone di Vodafone di settembre con le “taglie” più importanti M - L e XL : Completiamo la panoramica sul listino smartphone di Vodafone aggiornato a settembre 2018 con le "taglie" più grandi L'articolo Completiamo il listino smartphone di Vodafone di settembre con le “taglie” più importanti M, L e XL proviene da TuttoAndroid.

Vodafone pubblica il listino di settembre degli smartphone di taglia S acquistabili a rate : Oggi ci concentriamo sulle offerte inerenti la taglia Small per il mese di settembre in cui rientrano smartphone di fascia medio bassa L'articolo Vodafone pubblica il listino di settembre degli smartphone di taglia S acquistabili a rate proviene da TuttoAndroid.

Vodafone aggiorna il listino degli smartphone di fascia XS acquistabili a rate : Dal 14 settembre Vodafone ha aggiornato il listino degli smartphone entry level acquistabili a rate in accoppiate alle sue promozioni. Il listino degli smartphone acquistabili […] L'articolo Vodafone aggiorna il listino degli smartphone di fascia XS acquistabili a rate proviene da TuttoAndroid.

Wind sfida Vodafone con l’offerta Smart Special 8 a 8 euro al mese : Wind sfida Vodafone con Smart Special 8, proponendo l'offerta anche a coloro che non sono mai stati in Wind: minuti illimitati e 30 GB di Internet 4G a 8 euro al mese basteranno per convincere gli utenti? L'articolo Wind sfida Vodafone con l’offerta Smart Special 8 a 8 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone sconta Smart N9 e N9 Lite e propone Total Giga 30 a 13 euro al mese : Vodafone offre Total Giga 30 a 13 euro al mese fino al 16 settembre, e sconta Smart N9 e N9 Lite per tutto il mese di settembre. L'articolo Vodafone sconta Smart N9 e N9 Lite e propone Total Giga 30 a 13 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Wind fa guerra a Vodafone per proporre la sua Smart Special 8 : Ormai, pur di accaparrarsi qualche cliente, gli operatori provano tutti i tipi di campagna marketing. L’ultima arriva da Wind che, cercando di sfruttare il malcontento degli utenti Vodafone (notoriamente i più soggetti a rimodulazioni), lancia la sua Smart Special 8. Alcuni utenti Vodafone, infatti, hanno ricevuto un SMS da Wind che recitava: Stanco dei rincari? Passa a Wind! Solo per te 30 GIGA e minuti ILLIMITATI a 8 euro al mese. Per ...

Wind fa leva sul “risentimento” dei rimodulati da Vodafone proponendo la Smart Special 8 : Gli SMS sono partiti alla volta di un pubblico ben preciso, ossia in direzione degli ex clienti Wind che sono passati in Vodafone L'articolo Wind fa leva sul “risentimento” dei rimodulati da Vodafone proponendo la Smart Special 8 proviene da TuttoAndroid.

Vodafone aggiorna il listino delle offerte degli smartphone - includendo Huawei Mate 20 Lite : Vodafone pubblica il listino Telefono Facile, aggiornando alcune offerte tra cui Samsung Galaxy S7m Galaxy A6+, Huawei Mate 20 Lite e altri. L'articolo Vodafone aggiorna il listino delle offerte degli smartphone, includendo Huawei Mate 20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Panasonic e Vodafone vogliono elettrodomestici ancora più smart con la tecnologia NB-IoT - : Panasonic Corporation e Vodafone collaboreranno su un esperimento pilota volto a sviluppare una nuova generazione di elettrodomestici connessa al mondo IoT , Internet of Things, grazie al Narrowband-...

Vodafone annuncia la rateizzazione di Samsung Galaxy Note 9 assieme a quella per alcuni smartphone Xiaomi - Huawei e Wiko : Vodafone ha da poco confermato l’arrivo di diversi nuovi smartphone nel suo listino “Telefono Facile”. Molti di questi, collocati in svariate fasce di […] L'articolo Vodafone annuncia la rateizzazione di Samsung Galaxy Note 9 assieme a quella per alcuni smartphone Xiaomi, Huawei e Wiko proviene da TuttoAndroid.

Le offerte di agosto per acquistare smartphone a rate con Vodafone e Wind : Scopriamo quali sono gli smartphone che è possibile acquistare a rate coin Wind e Vodafone nel mese di agosto, con anticipi e rateizzazioni L'articolo Le offerte di agosto per acquistare smartphone a rate con Vodafone e Wind proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special 10GB - 20GB e 30GB nuovamente disponibili : Migliori Offerte Smartphone Agosto 2018 : Vodafone rende possibile l’attivazione dei piani tariffari Special 10GB, Special 20GB e Special 30GB con tre ottime tariffe per Smartphone attivabili fino ad Agosto 2018 Passare a Vodafone con piani tariffari da 7 euro al mese Sei appena passato ad essere cliente iliad o altri operatori devi sapere che puoi usufruire di alcune Offerte di Vodafone che mette […]

Vodafone ufficializza un rincaro mentre vi manda a Dubai e ripropone Special Voce Illimitata e Smart Passport+ : Vodafone indice un concorso con in palio un viaggio a Dubai per due persone e un Huawei P20 Pro a settimana e nel frattempo ufficializza una rimodulazione riproponendo poi per alcuni clienti la Special Voce Illimitata e per tutti gli altri che hanno in programma un viaggio fuori dall'Unione Europea Vodafone Smart Passport+ e Internet Passport+. L'articolo Vodafone ufficializza un rincaro mentre vi manda a Dubai e ripropone Special Voce ...