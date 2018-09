: “Oggi proponiamo una nuova alleanza fra Europa e Africa, un’alleanza per gli investimenti e il lavoro. Questa allea… - Europarl_IT : “Oggi proponiamo una nuova alleanza fra Europa e Africa, un’alleanza per gli investimenti e il lavoro. Questa allea… - tizianacampodon : RT @Alien1it: L' Unione Africana chiede a #Salvini di ritirare le sue dischiarazioni sprezzanti sull' Africa definendo gli immigrati Africa… - TelevideoRai101 : Unione Africa: Salvini non dica schiavi -

L'na esprime "sconcerto" per le frasi del vice premier e ministro dell'Internoche secondo l'organizzazione,"nella recente conferenza a Vienna ha paragonato gli immigratini agli". L'na ha chiesto a"di ritirare la sua sprezzante affermazione". L'ufficio stampa diha risposto: "Non ha mai insultato glini. Anzi ha censurato l'idea di farli arrivare in Europa per obbligarli a lavorare e vivere in condizioni così degradate da ricordare latù".(Di mercoledì 19 settembre 2018)