Technology for All 2018 | Roma capitale delle tecnologie per la città del futuro

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Sistemi di navigazione per le auto a guida autonoma, aerofotografia per la previsionevoragini stradali, realtà aumentata per l’addestramento del personale di soccorso. E poi geodati per una mappatura più precisa del territorio e droni e laser-scanner per il monitoraggio e la manutenzione di strutture, edifici storici e siti archeologici. Sono questi solo alcuni dei temi che saranno al centro di “for All”, il forum dedicato all’innovazione tecnologica per il territorio e l’ambiente, i beni culturali e le smart city. L’evento – giunto alla quinta edizione – si svolgerà adal 3 al 5 ottobre prossimi presso l’Istituto Superiore Antincendi (ISA), la scuola di alta qualificazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per tre giorni,sarà così lanuoveper ladele per la gestione e la sicurezza del patrimonio storico ...