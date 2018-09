Farmaci | ok dell’Ue al nuovo anti-psoriasi a placche Almirall

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 settembre 2018) La Commissione Europea ha rilasciato l’autorizzazione all’immissione in commercio di Ilumetri* (tildrakizumab), uncorpo monoclonale Il-23p19 umanizzato e ad alta affinità, per il trattamento di pazienti adulti concronica ada moderata a grave candidati per terapia sistemica. Il lancio del farmaco in Europa inizierà nelle prossime settimane. La Germania sarà il primo paese a commercializzare il prodotto. “Siamo orgogliosi dell’approvazione della Commissione europea per Ilumetri*, in quanto costituisce una nuova opzione terapeutica per gli operatori sanitari europei e per i pazienti concronica ada moderata a grave”, afferma Peter Guenter, Ceo di. “E’ un inibitore IL-23p19 mirato, sicuro, facile da somministrare, che fornisce un’efficacia duratura e una sicurezza a lungo termine. Questo segna ...