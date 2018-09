Sicuro inMare al Salone Nautico di Genova | in programma esercitazioni pratiche e lezioni

meteoweb.eu

(Di martedì 18 settembre 2018), progetto itinerante nato da un’idea di K BRAND e Scuola Nautica NESW, si presenta al 58ºdiin una veste rinnovata sotto la guida del Team K38 Rescue Water Squad. Si tratta di un’evoluzione del tradizionaleandato “in scena” nelle precedenti tre edizioni deldicon un occhio alla realtà e uno al alle innovazioni nell’ambito del soccorso in acqua. Un format incalzante dove sono state introdotte per la prima volta realistiche comunicazioni tra la Centrale Operativa della Guardia Costiera e il comandante, a cui hanno prestato le voci due doppiatori d’eccezione: Roger Mantovani e Giacomo Zito. Il pubblico avrà la possibilità di vivere l’emergenza in prima persona partecipando attivamente all’abbandono nave, gettandosi in acqua col giubbotto di salvataggio, salire a bordo della zattera o essere tratto in salvo dagli ...