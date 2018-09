Migranti | nave ong Aquarius naviga verso zona dei soccorsi

Migranti - Salvini : 'Identificazioni a bordo nave e subito rimpatriati' : 'Tra le nuove misure innovative ed efficaci non è da escludere quella di un'identificazione sulle navi, una volta soccorsi i Migranti a bordo dei barconi'. È una della ipotesi di cui ha parlato il ...

Migranti : 6 degli 8 della nave Diciotti lasciano casa accoglienza Milano (2) : (AdnKronos) - Gli operatori della cooperativa riferiscono che "gli ospiti che hanno poi scelto di abbandonare il centro avevano manifestato nei giorni successivi al loro arrivo a Milano il desiderio di raggiungere i propri parenti in Germania e si erano dimostrati determinati a perseguire il loro pr

Migranti : 6 degli 8 della nave Diciotti lasciano casa accoglienza Milano : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Sei degli otto Migranti giunti a Milano dopo essere sbarcati dall’incrociatore Diciotti si sono allontanati spontaneamente da casa Suraya, la struttura nella quale erano stati accolti dopo un primo periodo nei pressi di Roma. Lo rende noto la Caritas Ambrosiana, precisa

Nave Diciotti - fuggiti tutti i Migranti : stanze vuote a Rocca di Papa : Un soggiorno lampo. Arrivati tra le proteste nella notte fra il 28 e il 29 agosto, poi fuggiti via prima alla spicciolata, quindi in gruppi più consistenti, al centro della Cei Mondo Migliore di Rocca di Papa, i cento eritrei della Diciotti sembrano ormai svaniti come in un ricordo lontano. stanze vuote, corridoi liberi, gli ultimi tre hanno lasciato il centro venerdì alla ...

Nave Diciotti - altri 48 Migranti fermati su pullman diretto a Ventimiglia. Baobab : “Li accompagnavamo alla Croce Rossa” : Un gruppo di 48 eritrei sbarcati in Italia dalla Nave Diciotti sono stati individuati dalla polizia a bordo di un pullman noleggiato dall’associazione Baobab Experience e diretti, hanno poi affermato i quattro operatori che li stavano accompagnando, al centro di accoglienza Campo Roja di Ventimiglia, gestito dalla Croce Rossa. Tutti i migranti a bordo vorrebbero raggiungere altri Paesi dell’Unione europea e la permanenza nel campo ...

Migranti : inchiesta Diciotti - Procura Palermo chiede audizione comandante nave : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Palermo, presieduto dal giudice Fabio Pilato, che si occupa dell'inchiesta sulla nave Diciottio che vede indagato il ministro Matteo Salvini, potrebbe sentire entro i prossimi 90 giorni, il comandante della nave della Guardia costiera, il c

Fermati a Roma i Migranti irreperibili dopo sbarco da Nave Dicotti. Salvini : "Altro che scheletrini" : La vicenda. La Digos ha rintracciato a Roma alcuni dei migranti arrivati in Italia con la Nave Diciotti e transitati per il centro Un Mondo migliore di Rocca di Papa prima di far perdere le proprie tracce. La conferma arriva dal Viminale, che oggi ha coordinato una prima fase di sgombero di un immobile occupato a Roma e proprio nell'...

Migranti - a Torino due eritrei dalla Diciotti : "Sulla nave giorni faticosi - ma avevamo speranza" : Sono arrivati a Torino, ospieti della Diocesi presso l'Arsenale della Pace di Ernesto Olivero, due Migranti eritrei sbarcati dalla Diciotti: si chiamano Flimon e John e hanno entrambi 21 anni. "Sono ...

Nave Diciotti - irreperibili 40 Migranti trasferiti a Rocca di Papa. La Caritas : «Non sono detenuti» : ... 'potranno chiedere asilo - dice don Soddu all'Ansa - ricominciando quella procedura che era stata avviata nelle nostre strutture, a partire dal centro di accoglienza straordinaria' Mondo Migliore ...