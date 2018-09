Lombardia | Fermi lunedì apre lavori Tavolo Competitività 2

Lombardia : Fermi - Regione punta a potenziare presidi ospedalieri (2) : (AdnKronos) - All’Ospedale di Cantù invece i volontari del Cisom di Como impegnati saranno 8 a partire dalle prossime settimane, non appena concluso l’iter autorizzativo: qui la media di pazienti che accedono ogni giorno al pronto soccorso è di circa 80. L’iniziativa in entrambe le strutture avrà ca

Lombardia : Fermi - Regione punta a potenziare presidi ospedalieri : Milano, 10 set. (AdnKronos) - "Il volontariato si conferma una risorsa indispensabile per garantire servizi socioassitenziali sempre più puntuali e tempestivi e, in una logica di sussidiarietà, le associazioni territoriali sono indispensabili per consentire alle istituzioni di dare risposte efficien

Lombardia : Fermi apre lavori del convegno 'Cooperazione 2020-2030' : Milano, 7 set. (AdnKronos) - Dopo la relazione del professor Patrizio Ponti dell’Università degli Studi di Milano sul tema 'Beni comuni, impatto sociale e sostenibilità verso agenda 2030', sarà presentato lo studio 'Cooperazione 2020-2030: scenari strategici', contenente alcuni spunti e indirizzi su

Coordinamento Regionale NurSind Lombardia : “Infermieri sull’orlo di una crisi di nervi” : La questione infermieristica in Italia e, quindi, in Lombardia è cosa assai complessa e lo sa bene il NurSind, che sull’argomento ci lavora assiduamente da vent’anni: i problemi che gli infermieri e le ostetriche vivono sulla propria pelle da molto, troppo tempo, sono numerosi. Ad esempio, quelli legati alla mancanza di risorse umane; il numero di infermieri presenti in Italia è di circa 420.000 ma, secondo alcuni studi condotti dalla FNOPI ...

Lombardia : Fermi incontra Stefani - iter autonomia in fase concreta : Milano, 20 lug. (AdnKronos) - "L’incontro con il ministro Erika Stefani ha sancito un ulteriore passo in avanti lungo il percorso per l’autonomia iniziato l’autunno scorso con il referendum lombardo. La notizia che anche le Regioni Piemonte, Umbria, Toscana e Marche hanno fatto richiesta per l'avvio

Lombardia : Fermi entra nel comitato europeo Regioni (2) : (AdnKronos) – Fermi era già stato nominato lo scorso 22 giugno anche coordinatore del gruppo di lavoro incaricato, in seno alla conferenza italiana dei presidenti delle assemblee legislative e delle Province autonome, di monitorare l’attuazione del regionalismo differenziato. Il comitato delle Regioni è un organo dell’Unione europea, rappresenta gli enti regionali e locali d’Europa ed è composto da rappresentanti ...