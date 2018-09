Fantacalcio | 4^ giornata | gli sconsigliati

Consigli Fantacalcio - 4^ giornata : sarà finalmente il turno dei bomber? : Come ogni weekend proponiamo i nostri Consigli per gli appassionati di fantacalcio. I grandi bomber di Inter, Juventus e Milan sono ancora a quota zero gol realizzati in stagione e i fantallenatori attendono con ansia la prima gioia. Non è detto, però, che possa arrivare già in questo turno per tutti e tre: l’unico certo della titolarità sarà Higuain, impegnato a Cagliari, mentre Icardi e Ronaldo – soprattutto il primo – ...

Probabili formazioni Fantacalcio Serie A - 4^ giornata : Dybala ancora in panchina [FOTO] : 1/21 ...

Probabili formazioni Fantacalcio Serie A - 4^ giornata : ecco la prima punta scelta da Spalletti [FOTO] : 1/21 ...

Probabili formazioni Fantacalcio Serie A - 4^ giornata : dubbi Juventus in attacco [FOTO] : 1/21 ...

PAGELLE/ Sampdoria-Napoli - 3-0 - : il ritorno di Defrel. Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 3giornata - : PAGELLE Sampdoria Napoli , 3-0, : Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Luigi Ferraris, valida per la terza giornata di Serie A

Fantacalcio 2018-2019 : risultati - pagelle e voti della terza giornata. Tutti i bonus e malus : Nel weekend del 1-2 settembre si è disputata la terza giornata della Serie A 2018-2019, il campionato entra nel vivo prima della sosta per le Nazionali e si fa sul serio anche col Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in contemporanea al torneo e che ricalca le gesta dei campioni che vediamo in campo nelle varie giornate. Come sempre c’è grande attesa per sapere quanti punti hanno portato a casa i propri giocatori tra voti ...

Pagelle/ Sampdoria-Napoli (3-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 3^ giornata) : Pagelle Sampdoria Napoli (3-0): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Luigi Ferraris, valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 23:00:00 GMT)

Pagelle/ Sampdoria-Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 3^ giornata - primo tempo) : Pagelle Sampdoria Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Luigi Ferraris, valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:21:00 GMT)

Pagelle/ Parma-Juventus (1-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 3^ giornata) : Pagelle Parma Juventus (1-2): Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Tardini (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:52:00 GMT)

PAGELLE/ Milan Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 3^ giornata) : PAGELLE Milan Roma: Fantacalcio, i voti della partita, con i migliori e i peggiori visti in campo a San Siro nella 3^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 22:40:00 GMT)

Pagelle/ Milan Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 3^ giornata - primo tempo) : Pagelle Milan Roma: Fantacalcio, i voti della partita, con i migliori e i peggiori visti in campo a San Siro nella 3^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 21:33:00 GMT)

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli e le probabili formazioni per la terza giornata. Scommesse e uomini da bonus : La Serie A si appresta a vivere la terza giornata di campionato. È l’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali e della prima pausa della stagione. Si comincia già stasera, con Milan-Roma, poi si concluderà domenica con tutti i match in sessione serale. Le partite di domani, invece, saranno Bologna-Inter e Parma Juventus. Ecco le probabili formazioni. MILAN-ROMA Partita da stelle e grandi nomi a San Siro. Gattuso ritrova Caldara, che ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la terza giornata : chi schierare : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 3^ giornata. Ecco chi schierare per noi nel secondo turno del massimo campionato, 31 agosto, 1-2 settembre.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:44:00 GMT)

Fantacalcio - 3^ giornata : gli sconsigliati : Per i fantallenatori è tempo di schierare le formazioni. Domani, l’anticipo Milan-Roma aprirà il terzo turno della Serie A. Ecco gli sconsigliati della redazione di CalcioWeb: MILAN-ROMA (Biglia – Karsdorp): non proprio all’altezza della fama che si era conquistato alla Lazio, Lucas Biglia continua a faticare nel centrocampo di Ringhio Gattuso. In più, non regala bonus da un po’ di tempo; anzi, becca qualche ...