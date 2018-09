“È allarme in Italia” E c’è il primo morto | cosa è successo 

caffeinamagazine

: Il vero allarme sicurezza in Italia sono le violenze sulle donne. Lo dicono i dati del Viminale - Agenzia_Italia : Il vero allarme sicurezza in Italia sono le violenze sulle donne. Lo dicono i dati del Viminale - Agenzia_Ansa : #Moscovici: 'Italia un problema'. E poi: 'Oggi non Hitler, ma piccoli Mussolini'. #DiMaio: 'Non si permettano'. Anc… - LegaSalvini : Onu lancia allarme razzismo in Italia; #Salvini: 'Non accettiamo lezioni da nessuno' -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Prima morte da eroina sintetica in Italia, non senza polemiche. “Dopo 18 mesi dall’evento, il sistema di allerta ‘precoce'” dell’Istituto superiore di sanità “ci allerta ‘precocemente’ deldecesso per derivati fentanilici non farmaceutici (ocfentanil) documentato in Italia. Avvenuto nell’aprile 2017 a Milano e probabilmente non riportato o poco riportato dai media, tanto da essere sfuggito a GeOverdose, coinvolge un maschio 39enne trovatocon parafernalia da iniezione. Pare fosse in trattamento con buprenorfina ma non sappiamo né la dose né la compliance”. È quanto riporta il blog ‘Dedizioni’ della Società italiana tossicodipendenze (Sitd), in merito alcaso di morte per eroina ‘sintetica’. “Il fatto che il malcapitato fosse in trattamento con buprenorfina (ma non sappiamo ...