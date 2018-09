Tangenti Saipem Algeria | pm | “Ex ad Eni Scaroni sapeva della crescita miracolosa grazie a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 settembre 2018) L’ex ad di Eni, ora presidente del Milan, Paolobene” che Farid Bedjaoui, il presunto collettore delle ‘stecche’ nella vicenda dell’ipotizzata maxitangente versata daa pubblici ufficiali algerini in cambio di appalti, “non era un semplice segretario del ministro” algerino dell’Energia. E come “vertice aziendale di Eni”che “stava crescendo in maniera esponenziale e quasimente in”, ancheai “costi di intermediazione” che aumentavano, ossia le presunte mazzette. Questo il cuore delle repliche del Milano Isidoro Palma nel processo milanese che vede imputata, tra gli altri, anche la stessa Eni. I giudici dovranno decidere sulla corruzione internazionale, contestata dalla Procura di Milano, per i circa 198 milioni di dollari che sarebbero stati versati ...