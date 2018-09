MotoGP – “Squadra stupida” | “Pericoloso” e “Poveraccio” | Crutchlow | Marquez e Valentino

sportfair

(Di sabato 8 settembre 2018) Debutto molto criticato quello di Ponsson: i piloti ritengono inaedugata la scelta della Ducati Avintia di far debuttare il francese, sostituto di Rabat, praticamente senza aver mai guidato inDopo il grave infortunio occorso a Tito Rabat nelle FP4 di Silverstone, la Ducati Avintia ha deciso di rimpiazzare lo spagnolo con il giovane Christophe Ponsson. Il pilota, che fino ad ora ha corso nella serie spagnola Superstock 1000, è sceso in pista inper la prima volta proprio a San Marino nella giornata di ieri, trovandosi alquanto in difficoltà. Nelle FP1 ha chiuso a 7”4 da Dovizioso, restando fuori dal tempo di qualificazione del 197%, mentre nelle FP2 si è migliorato di pochi secondi, entrando per mezzo secondo nel limite richiesto. Duro il parere degli altri piloti che hanno bacchettato la Ducati Avintia in merito alla decisione.ha giudicato ...