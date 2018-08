Genitori in vacanza lasciano dormire bimba di 2 mesi nel seggiolino auto | la trovano morta

Addio Nicolò - 2 anni - morto soffocato da un chicco d’uva mentre era in vacanza con i Genitori : Tragedia in un appartamento di Leporano, in provincia di Taranto, paese di origine della mamma del piccolo e dove la famiglia era in vacanza dai parenti. Choc anche a Gazzo, in provincia di Padova, dove vivevano. Il parroco del paese: "genitori distrutti, dolore insopportabile"Continua a leggere

Genitori single - ecco 5 cose da sapere prima di andare in vacanza : Avete mai fatto caso alle pubblicità delle vacanze per famiglia proposte dai media? Genitori felici che corrono sulla spiaggia insieme ai figli, bambini che si tuffano in piscina circondati da animatori divertiti, insomma sempre immagini di gioia e relax, ma per una volta diciamo la verità: le vacanze con i figli piccoli, che si sia in coppia o da soli sono faticose e stressanti, c'è sempre da inventarsi qualcosa, ricordarsi ...

Sara Francesca muore a 13 anni aspirata dal bocchettone della piscina : era in vacanza con i Genitori in hotel a Sperlonga : È morta Sara Francesca Basso, la ragazzina di 13 anni di Frosinone, che ieri è stata aspirata dal bocchettone della piscina al Virgilio Grand hotel di Sperlonga. La giovane era in...

Fermo - amiche scomparse in vacanza. L’appello dei Genitori : “Tornate presto a casa” : Continuano senza sosta le ricerche di Gaia Perasso e Gaia Fiorentini, le due amiche 17enni sparite nel nulla dallo scorso venerdì 29 giugno mentre si trovavano in vacanza con la famiglia di una delle due a Fermo. L'appello dei genitori: "Tornate a casa il più presto possibile, non c'e' nulla da temere, aspettiamo vostre notizie".Continua a leggere

