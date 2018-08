Crollo ponte Genova | oggi sopralluogo della nuova commissione MIT

Crollo ponte di Genova - la vignetta di Charlie Hebdo : Il periodico francese di satira Charlie Hebdo ha dedicato la sua copertina alla recente cronaca e alla politica interna italiana associando l’immagine del Crollo del ponte Morandi di Genova all’attenzione del governo di Giuseppe Conte e del ministro degli interni Matteo Salvini al problema dell’immigrazione. Due punti caldi nell’attuale discussione tra forze di governo e opposizione che dividono nettamente l’opinione pubblica. Nella ...

Crollo ponte : vertice magistrati in procura con consulenti e commissione Mit : vertice in corso in procura a Genova nell'ambito dell'inchiesta su ponte Morandi. Nell'ufficio del procuratore capo Francesco Cozzi, i magistrati che seguono il fascicolo e i consulenti tecnici. Alla riunione, secondo quanto emerso, sono presenti anche i membri della nuova commissione del Mit

Crollo ponte Morandi - Autostrade pubblica online il testo “segreto” della concessione : “Ora basta strumentalizzazioni” : Autostrade per l'Italia ha deciso di pubblicare online il testo integrale della convenzione siglata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema, Autostrade per l'Italia rende pubblico e accessibile a tutti i cittadini il testo della Convenzione in essere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora ANAS) approvata ...

Crollo ponte Genova - Autostrade pubblica on line la convenzione con il ministero dei Trasporti : La società Autostrade per l'Italia pubblica on line, rendendo «pubblico e accessibile a tutti i cittadini», il testo della convezione in essere con il ministero delle...

Crollo ponte Genova : i vigili del fuoco al lavoro per liberare il greto del Polcevera : In corso a Genova, nella zona interessata dal Crollo del ponte Morandi, il recupero dei reperti per liberare il greto del Polcevera. Le operazioni dei vigili del fuoco procedono anche in base alle indicazioni della Procura. L'articolo Crollo ponte Genova: i vigili del fuoco al lavoro per liberare il greto del Polcevera sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte Morandi a Genova : ridimensionata la zona rossa : Firmata ieri sera la nuova ordinanza che ridimensiona la zona rossa sotto ponte Morandi a Genova: di conseguenza tornano agibili aree dello stabilimento Ansaldo Energia, che si trovano sotto il moncone ovest del viadotto. Nell’ordinanza sono stati previsti lavori di pannellatura della palazzina uffici sul lato sud, con impalcature alla struttura, e l’inibizione dell’ingresso sud dello stabilimento. Sul fronte viabilità ...

Ponte Morandi - riprendono i lavori dopo il Crollo. Il procuratore : 'Le macerie sono prove' : Il nubifragio che si è abbattuto su Genova sabato, allagando anche alcune piazze e sottopassi, ha lasciato il posto al sole, l'allerta meteo si è conclusa domenica alle 8 e i mezzi impegnati nella ...

Genoa ed Empoli ricordano le vittime del Crollo del ponte Morandi. TUTTE LE FOTO : Un pre-partita senza musica e intrattenimento, il pubblico in silenzio per i primi 43 minuti di gioco. Genoa ed Empoli onorano le vittime del crollo del ponte Morandi, a poco più di una settimana ...

Crollo ponte Morandi - Genoa-Empoli : brividi allo stadio - ecco cosa è successo : Si sta giocando la seconda giornata del campionato di Serie A, emozioni durante la partita tra Genoa e Empoli, la squadra di Ballardini in doppio vantaggio grazie alle reti di Piatek e Kouame. Ma brividi nel primo tempo, al minuto 42 la partita si è fermata per rendere omaggio alle vittime del Crollo del ponte Morandi, sul maxi schermo tutti i nomi e pubblico in lacrime per una tragedia che ha sconvolto tutta Genova. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Crollo ponte : inchiesta - macerie e demolizione difficili da conciliare : Per ora l'area resta sotto sequestro, ancora imprecisato il numero degli indagati. Mercoledì scade termine concesso da Commissario Toti ad Autostrade per presentare proposte -

Crollo ponte Genova - un sopravvissuto : “Qualcuno deve pagare” : “Qualcuno deve pagare. Parliamo di un Ponte che viene usato da migliaia di persone. Ora dicono addirittura che quello che è rimasto in piedi è più marcio di quello che e’ venuto giù”. Lo ha detto dal letto dell’ospedale, intervistato da Rainews Gianluca Ardini, uno dei sopravvissuti al Crollo. “Vorrei incontrare il vigile del fuoco che mi ha salvato la vita. Se non mi avesse trovato non so quanto avrei ...