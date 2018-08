Statali | Bongiorno | 450mila assunzioni entro il 2019

Buoni pasto Statali - Bongiorno : 'Ad agosto arriverà nuovo fornitore' : 'Seguo con attenzione l'evoluzione dei Buoni pasto Qui Ticket mantenendo un contatto costante con le strutture competenti del ministero dell'Economia e di Consip. Oggi si registra un primo passo avanti sicuramente significativo: entro i primi giorni di agosto ci sarà un nuovo fornitore che erogherà i Buoni pasto '. Così il ministro per la P.

Buoni pasto degli Statali - bar e supermercati non accettano più i ticket Qui!. Il ministro Bongiorno : 'Intollerabile' : Un vero e proprio 'pasticcio', con i dipendenti pubblici che non possono più utilizzare i loro Buoni pasto perché bar, ristoranti e supermercati non accettano più pagamenti con i ticket del gruppo Qui!...