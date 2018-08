Israele : morto pacifista Uri Avneri : ANSA, - TEL AVIV, 20 AGO - Il pacifista israeliano Uri Avnery, voce storica della sinistra ed ex membro della Knesset, è morto a 94 anni dopo che 10 giorni fa era stato ricoverato in ospedale. Avnery ...

Israele - morto uno dei tre accoltellati : 4.13 E' morto uno dei tre israeliani che nel tardo pomeriggio di ieri è stato accoltellato in un attacco ad opera di un palestinese 17enne in un insediamento vicino a Ramallah, in Cisgiordania. La vittima,31 anni,era stata ricoverata in condizioni molto critiche all'ospedale Hadassah Mont Scopus,a Gerusalemme Un secondo ferito,un 58enne,è nello stesso nosocomio in gravi condizioni, anche se stabili. Il terzo ferito, colpito leggermente a una ...