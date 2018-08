Francia | epidemia di antrace colpice le fattorie | la peggiore in 20 anni

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 agosto 2018) Oltre 50 animali tra mucche, pecore e cavalli sono morti innelladidegli ultimi 20. Da giugno ad oggi sono state 28 lecolpite, hanno riferito le autorita’ del dipartimento delle Alte Alpi, ricordando che l’infezione si puo’ trasmettere agli esseri umani e nelle sue forme piu’ rare e’ letale. A destare preoccupazione tra i veterinari francesi e’ anche la mancanza di vaccino a sufficienza: il laboratorio spagnolo che lo produce ad agosto e’ chiuso per ferie. Da qui, i contatti in corso con “partner europei per discutere della disponibilita’ e l’acquisto di vaccini”, ha riferito un funzionario. Un medico dell’agenzia della salute regionale, Christine Ortmans, ha comunque voluto rassicurare la popolazione, sottolineando che casi dipassati da animali a umani ...