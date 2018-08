Reggio Calabria | è morto l' ex assessore Tescione | ecco il ricordo del sindaco

"Fatti di musica 2018" - Reggio Calabria esplode con il live dei Negrita : "L'esperimento di trasformare Piazze centrali di una Città in luoghi per spettacoli, in particolare a biglietti, non è semplice " ha detto Ruggero Pegna " però, a Reggio, grazie ad un prezioso lavoro ...

A Reggio Calabria i Negrita riceveranno il Premio 'Riccio D'Argento' come Band dell'anno : ... la trentaduesima edizione del Festival del live d'autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta in varie località della Calabria alcuni degli spettacoli musicali più attesi dell'anno, ...

Reggio Calabria - Cisl : 'la sanità reggina è ad un punto di non ritorno' : ... è ormai agli onori della cronaca Nazionale e non c'è da meravigliarsi visto che l'Azienda in questione era stata definita la peggiore d'Italia. La meraviglia invece ricade nel fatto che la politica ...

Reggio Calabria : al Pentedattilo Film Fest il workshop di John Strasberg : ... è docente di recitazione dal 1964, alternando questa attività a quelle di attore, scrittore, regista, dirigendo, tra Stati Uniti ed Europa, spettacoli fondati su testi tra gli altri di Shakespeare, ...

"Fatti di musica 2018" : a Reggio Calabria ecco i concerti dei Negrita e Roberto Vecchioni - InfoOggi.it : ... la trentaduesima edizione del Festival del live d'autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta in straordinarie location della Calabria alcuni degli spettacoli musicali più attesi dell'...

Reggio Calabria : il carcere di Arghillà teatro di progetto di attività socio-culturale-sportivo promosso dall'Asi : ... ai quali va il nostro caloroso e affettuoso grazie, si sono svolti e ancora si svolgeranno fino alla fine di agosto concerti, esibizioni e spettacoli di arte varia. Ci piace ricordare con grande ...

Ladri in abitazione sostituto della Dda Reggio Calabria Roberto di Palma : Reggio Caalbria - Persone non identificate si sarebbero introdotte nella giornata di ieri nell'abitazione privata del sostituto procuratore distrettuale di Reggio Calabria, Roberto di Palma. Lo ha ...

Ottant'anni di Superman - incontro a Reggio Calabria : ... abituata, dalla scienza e dalla tecnologia, a forme di comunicazione sempre più sofisticate e strutturate. È nel quadro di questa profonda mutazione di esigenze e consapevolezze, di strumenti e di ...

Maltempo - provincia di Reggio Calabria in ginocchio per i temporali e le grandinate : agricoltura k.o. [FOTO] : 1/5 ...

Traffico - inferno sull’A2 Salerno-Reggio Calabria per le code dei traghetti dello Stretto di Messina : oltre 3 ore di attesa - chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni : sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a causa delle difficoltà nelle operazioni di traghettamento sullo Stretto di Messina e in accordo con le linee operative predisposte di concerto con la Prefettura di Reggio Calabria, allo svincolo di Villa San Giovanni è stata decretata la fase di emergenza di terzo livello, con chiusura dello svincolo autostradale per i veicoli provenienti da nord. Attualmente, i tempi di attesa per imbarcarsi sono stimati ...

A Reggio Calabria arriva il festival del gelato artigianale [DATE e INFO UTILI] : ... preparato con le migliori materie prime, incontrerà arte, cultura e natura grazie ai tantissimi eventi organizzati: spazi di approfondimento, corsi per aspiranti gelatieri, spettacoli, animazione ...

A Reggio Calabria un incontro per celebrare gli 80 anni del fumetto 'Superman' : ... abituata, dalla scienza e dalla tecnologia, a forme di comunicazione sempre più sofisticate e strutturate. È nel quadro di questa profonda mutazione di esigenze e consapevolezze, di strumenti e di ...

Brancaleone - treno investe e uccide due bimbi/ Ultime notizie Reggio Calabria : “Madre in coma - è grave” : Brancaleone, treno investe famiglia su binari: morti 2 bambini. Ultime notizie Reggio Calabria: la madre versa in gravi condizioni, mezzo fermo in attesa del magistrato(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:01:00 GMT)

Reggio Calabria - “così il treno ha travolto e ucciso i 2 bambini. La madre ha tentato di salvarli” : Giulia le è sfuggita di mano e Lorenzo ha cercato di riprenderla, mentre la mamma ha tentato di inseguirli per salvarli prima che arrivasse il treno. Non ci è riuscita, Simona Dall’Acqua, ed è stata colpita anche lei dal convoglio partito da Reggio Calabria e diretto a Catanzaro Lido. Secondo gli investigatori è questa la ricostruzione dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Brancaleone, nel Reggino, costato la vita ai ...