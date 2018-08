Il cast di Tredici guadagnerà di più nella terza stagione | per Dylan Minnette un salario

Tredici - ricco aumento per i membri del cast della serie Netflix : Chissà se i membri del cast e i loro agenti si saranno presentati ai vertici di Netflix portando Tredici ragioni per ricevere un aumento, fatto sta che in vista della terza stagione, con un occhio anche ad una potenziale quarta, i soldi che metteranno nel loro conto in banca non saranno pochi.Battute a parte, la notizia che interessa i fan della serie tv Tredici - 13 Reasons Why è che la produzione della terza stagione della serie tv di ...