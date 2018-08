Valentina Allegri da urlo | è raggiante la figlia dell’allenatore della Juventus dopo le ...

Valentina Allegri a Zanzibar - la splendida figlia di Max bellissima in vacanza [GALLERY] : Valentina Allegri al mare con amici e parenti, la figlia dell’allenatore della Juventus in vacanza a Zanzibar in forma smagliante La figlia di Massimiliano Allegri, Valentina, è sempre più popolare sui social e sempre più bella. La giovane è volata a Zanzibar insieme ad amici e parenti per concedersi una vacanza dopo le ‘fatiche’ accademiche. Valentina Allegri si mostra sui social in costume sulle bianche spiagge ...