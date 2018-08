sportfair

: Clamroso Parma, annullata la penalizzazione: ecco la decisione della Corte Federale d'Appello - Sport_Fair : Clamroso Parma, annullata la penalizzazione: ecco la decisione della Corte Federale d'Appello -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Lad’Appello si è espressa in merito al casolegato agli Sms di Calaiò ai colleghi dello Spezia Lad’Appello si è espressa in merito al caso. Ebbene, è stato parzialmente accolto il ricorso delin merito alla squalifica dell’attaccante Emanuele Calaiò edi cinque punti da scontare nel prossimo campionato. In merito alla squalifica di Calaiò è stato deciso di ridurla portandola al 31/12/2018. Totalmentelaal, resta la sola ammenda pari a 20mila euro. Respinto dunque il ricorso del Palermo. “Giustizia è fatta”, ha scritto su Facebook Alessandro Lucarelli. L'articololalad’Appello SPORTFAIR.