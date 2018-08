Foggia | da Conte e Salvini guerra al caporalato Nella baraccopoli dei braccianti

Incidente Foggia - Salvini : 'Svuoteremo i ghetti' - Conte : 'Lo sfruttamento dietro quelle morti' : "Lotta alla mafia paese per paese" - "Questo è un problema di mafia, Qui c'è una criminalità mafiosa che contrasterò paese per paese - ha annunciato il vicepremier al termine del vertice in prefettura ...

Foggia - Salvini : “Svuoteremo i ghetti - questa è mafia - non caporalato”. Conte : “Morti senza dignità” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sono stati oggi a Foggia dopo i tragici incidenti in cui hanno perso la vita 16 migranti in pochi giorni. Salvini sostiene che "questa è mafia" e non solo caporalato, mentre Conte parla di "morti dietro cui non c'è dignità, ma solo sfruttamento".Continua a leggere

Braccianti morti : Salvini e Conte oggi a Foggia. Si indaga per caporalato. Il premier : "è sfruttamento" : 14.27 - Il premier Giuseppe Conte la pensa come la Cgil: "Dietro queste morti non c'è dignità, c'era un lavoro sfruttato e non c'era dignità. Dobbiamo fare in modo che questo non accada". Il presidente del Consiglio ha parlato a margine del vertice di oggi presso la prefettura di Foggia dopo l'incidente stradale di ieri in cui sono morti 12 Braccianti stranieri, incidente preceduto da quello di sabato scorso quando altri 4 immigranti ...

Foggia - 12 BRACCIANTI MORTI IN INCIDENTE PULMINO A LESINA/ Premier Conte : "Controllare e prevenire caporalato" : FOGGIA, nuovo INCIDENTE stradale: 10 BRACCIANTI migranti MORTI. Scontro frontale tra tir carico di pomodori e un furgone. Le ultime notizie sulla nuova strage(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:00:00 GMT)

Strage di braccianti nel Foggiano Vertice tra Conte e Salvini : «Così la mafia fa i soldi» : di Mario Ajello Il premier Conte, il ministro Salvini. Entrambi a Foggia. Oggi. L'emergenza del caporalato, lo schiavismo che sta alla base del tremendo incidente di ieri, in cui sono morti 12 ...

Foggia - due stragi di braccianti migranti in tre giorni : s’indaga per caporalato. Conte : “Rafforzeremo i controlli” : L’indagine per caporalato è stata estesa anche all’ultima strage di braccianti migranti. Diventa dunque una maxi inchiesta quella sui due gravi incidenti stradali avvenuti negli ultimi giorni in provincia di Foggia: 16 i morti, tutti lavoratori di origine africana, impegnati in queste settimane nelle raccolte stagionali, specialmente di pomodoro. Sull’incidente di sabato (4 morti e 4 feriti), avvenuto nei pressi di Ascoli ...

Caporalato - Conte a Foggia : rimettiamo al centro parola dignità : Roma, 7 ago., askanews, - 'In queste ore stiamo per approvare al Senato il decreto dignità. E questa parola - dignità - è la parola che noi dobbiamo e vogliamo rimettere al centro'. E' quanto scrive ...

Strage dei braccianti - il premier Conte a Foggia : "Dietro queste morti c'è lo sfruttamento" : Dopo la morte dei dodici braccianti anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel capoluogo dauno per la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. La procura apre due inchieste

Strage dei braccianti - il premier Conte a Foggia : "Dietro queste morti non c'è dignità" : Dopo la morte dei dodici braccianti anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel capoluogo dauno per la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. La procura apre due inchieste

Strage braccianti - il grido di dolore di Don Ciotti. A Foggia arrivano Conte e Salvini : Oggi pomeriggio il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini saranno a Foggia per un vertice in Prefettura convocato d'urgenza...

Bologna e Foggia - martedì la visita di Conte : vicinanza del governo : martedì il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si recherà a Bologna e a Foggia, "dove si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il governo ai ...

Conte : martedì sarò a Bologna e Foggia - vicinanza governo a vittime : Roma, 6 ago., askanews, - 'Domani sarò a Bologna e a Foggia, dove oggi si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il governo ai feriti e ai familiari ...

Conte : a Bologna e Foggia per vicinanza : 20.39 "Domani sarò a Bologna e a Foggia, dove oggi si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti. Così il premier, su un social network online. Andrà a "portare la vicinanza di tutto il Governo ai feriti e ai familiari delle vittime", scrive Giuseppe Conte. Poi ringrazia le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco, i soccorritori e i responsabili degli enti locali e regionali e la Protezione civile con i quali, scrive, è "stato ...