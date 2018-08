Roma | la beffa della spiaggia sul Tevere | accordo con i rom per aprirla

N'ZONZI ALLA Roma/ Ultime notizie - il Barcellona prova a beffare ancora i giallorossi : Steven N'ZONZI ALLA ROMA: Ultime notizie. Accordo col Siviglia vicino, ma deve partire Maxime Gonalons per sbloccare l'operazione di calciomercato con il club spagnolo(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:03:00 GMT)

Calciomercato Serie A - le trattative. Il Barcellona beffa la Roma per Malcom : I blaugrana soffiano l'attaccante brasiliano ai giallorossi. La Sampdoria prende Defrel e insiste per Pjaca e Obiang

Il Milan contatta Conte - Bonucci torna alla Juve. Malcom beffa la Roma e firma con il Barcellona : Roma - La parola d'ordine è rivoluzione. Iniziata con i dirigenti, dopo Fassone oggi è toccato al ds Mirabelli ricevere il benservito dopo il mancato accordo sulla risoluzione del contratto, l'opera ...

UFFICIALE : Roma beffata - Malcom è del Barcelona : ... a causa della scelta del Bordeaux di venderlo al Barcelona, resistendo anche a un ulteriore rilancio di Monchi nella notte, che si era spinto secondo Sky Sport anche oltre l'offerta degli iberici. ...

Ufficiale - beffa Roma : Malcom è del Barcellona : beffa clamorosa per la Roma, Malcom è ufficialmente un calciatore del Barcellona, i giallorossi avevano chiuso la trattativa con il Bordeaux poi l’inserimento dei blaugrana che ha cambiato le carte in tavola. “Il costo dell’operazione – fa sapere il Barcellona in un comunicato Ufficiale – sarà di 41 milioni di euro più un milione di bonus. Il giocatore firmerà un contratto con il club per le prossime cinque ...

Roma beffata - Malcolm al Barcellona : ecco le cifre dell’affare : Il brasiliano classe '97, che sembrava essersi ormai accordato con la Roma, ha trovato un accordo con il Barcellona: superata l'offerta dei giallorossi. L'articolo Roma beffata, Malcolm al Barcellona: ecco le cifre dell’affare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Barça annuncia Malcom - Roma beffata : Il Barcellona e il Bordeaux 'hanno concordato il trasferimento di Malcom Filipe Silva de Oliveira. Il costo dell'operazione sarà di 41 milioni di euro più 1 milione di bonus. Il giocatore firmerà un ...

Roma - che beffa : il Bordeaux blocca Malcom - ora c’è il Barcellona : Bordeaux blocca Malcom- Un affare praticamente chiuso, ma che ora potrebbe saltare in maniera netta e improvvisa. La Roma respira aria di beffa per quel che riguarda la trattativa Malcom. L’esterno offensivo del Bordeaux, promesso sposo della Roma, sarebbe stato bloccato prima della partenza per la capitale. Un volo cancellato, visite mediche saltate. Dietro questo […] L'articolo Roma, che beffa: il Bordeaux blocca Malcom, ora ...

MALCOM ALLA Roma : AFFARE SALTATO/ Ultime notizie : il Barcellona beffa i giallorossi? Volo cancellato : MALCOM ALLA ROMA: AFFARE SALTATO. Ultime notizie: cancellato il Volo che alle 23.00 l'avrebbe visto atterrare all'aeroporto di Ciampino. Il Barcellona si inserisce e supera i giallorossi.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 23:07:00 GMT)