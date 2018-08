Non si parla più delle Pensioni d'oro : congelato il taglio degli assegni oltre i 4mila euro : Anche se il consiglio del ministro dell'Economia è in parte caduto nel vuoto, come dimostra lo scontro in atto fra Lega e Movimento 5 Stelle sulle grandi opere. C'è poi il fatto che il punto sulla ...

Pensioni più alte - «congelato» il taglio agli assegni oltre i 4 mila euro netti : Il ddl annunciato a giugno dal vicepremier Di Maio non si è ancora visto. I paletti del ministro dell’Economia, Tria. Le perplessità della Lega, che ha già lasciato passare la stretta sui contratti a termine. Se ne parlerà per la Legge di Bilancio

Pensioni anticipate : riforma più complessa con il PIL in frenata : Pensioni: l'importanza dei contributi figurativi L'inserto di approfondimento d'economia e finanza del quotidiano La Repubblica ha sottolineato all'interno di un articolo specialistico l'importanza ...

Pensioni anticipate 2018/19 : riforma più complessa con il PIL in frenata : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 1 agosto 2018 vedono emergere nuovi dati dall'Istat circa una possibile frenata del PIL. Si tratta quindi di una situazione che sembra complicare ulteriormente il lavoro di ricerca delle risorse da destinare ai nuovi provvedimenti di riforma del sistema Pensionistico, oltre che del welfare. --Secondo gli ultimi commenti politici, la questione mette in luce ancora una volta il legame presente tra mondo del ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Ganga (Cisl) : servono più flessibilità e interventi per le donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 28 luglio. Ignazio Ganga non ha dubbi: servono più flessibilità e interventi per le donne. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 05:51:00 GMT)

Pensioni : ok all’assegno più alto anche per i lavoratori autonomi : Novità dalla Corte costituzionale in tema di Pensioni per i lavoratori autonomi. D’ora in poi anche gli autonomi potranno ambire a un assegno Pensionistico più alto, facendo leva sulla sterilizzazione degli anni contributivi meno favorevoli. Nel momento in cui maturano i requisiti per la pensione, e nel frattempo avessero deciso di continuare la propria attività lavorativa, se il loro assegno Pensionistico risulta più alto rispetto a quello ...

Pensioni 2018 : quattordicesima a settembre - 48 mila benificiari in più : L’Inps a settembre liquiderà altre 48mila quattordicesime a favore di nuovi pensionati che hanno presentato in ritardo la dichiarazione dei redditi. L’Istituto di previdenza sociale ha comunicato che la registrazione dei redditi dell’anno 2015 inviate oltre i termini dai soggetti interessati, ha permesso di realizzare una lavorazione d’ufficio aggiuntiva per assegnare, con la mensilità del mese di settembre, ulteriori quattordicesime. Gli ...

Pensioni anticipate - i sindacati insistono : cambiare al più presto la Fornero : Tutto questo in un contesto di maggiore coordinamento tra Ministero del Lavoro, Ministero dell'Economia e Presidenza del Consiglio, in modo da poter effettivamente scremare le varie proposte presenti ...

Pensioni - Quota 100 ecco gli scogli : età minima e assegni più bassi : Il Governo Lega-M5s sta lavorando per approvare nel breve periodo diversi provvedimenti. Il primo nodo cruciale su cui Salvini e Di Maio vogliono dare una svolta sono le

RIFORMA Pensioni 2018/ Patriarca : con Quota 100 e Quota 41 più assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 17 luglio. Le parole di Stefano Patriarca su Quota 100, Quota 41 e PENSIONI d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 05:58:00 GMT)

Pensioni - le stime con la 'quota 100' : boom di assegni in più a carico dell'Inps : Se già dal 2019 entrasse in vigore la cosiddetta 'quota 100' per il pensionamento anticipato, secondo l'Inps i costi per le casse dell'Istituto di previdenza viaggerebbero tra i 4 e i 14 miliardi di ...

Pensioni : un campo minato sul quale più di un ministro è inciampato : Dopo la riforma Dini, si contano venticinque provvedimenti sulle Pensioni che non si sono mai rivelati risolutivi. Il cambiamento a tutti i costi, però, rischia di peggiorare la situazione, avverte l'...

