Serie A 2018-2019 | i 20 big match Calendario | date | programma | orari e tv | la divisione

Serie A 2018-2019 : definite le prime tre giornate. Calendario - programma - orari e tv : apre Chievo-Juventus sabato 18 agosto : La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. C’è tanta curiosità sulla prima giornata del massimo campionato italiano di calcio che prenderà il via subito dopo Ferragosto in una settimana tipicamente di ferie e che richiamerà l’attenzione di molti appassionati e tifosi sotto l’ombrellone, in montagna o in città. Ad aprire le danze sarà la Juventus: i Campioni d’Italia saranno impegnati contro il Chievo a ...

Serie A 2018 - 2019 - la programmazione tv delle prime 3 giornate su Sky e DAZN : Serie A TIM 2018/2019 programmazione TELEVISIVA delle GARE1ª GIORNATA ANDATAData Giorno Orario Gara Licenziatario 18/08/2018 Sabato 18.00 CHIEVOVERONA – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY18/08/2018 Sabato 20.30 LAZIO – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN19/08/2018 Domenica 18.00 TORINO – ROMA ESCLUSIVA SKY19/08/2018 Domenica 20.30 BOLOGNA – SPAL ESCLUSIVA SKY19/08/2018 Domenica 20.30 EMPOLI – CAGLIARI ESCLUSIVA SKY</strong...

Pallavolo – Campionati di Serie A Femminile 2018-19 : giovedì 2 agosto saranno pubblicati i calendari : giovedì 2 agosto saranno resi pubblici i calendari di Serie A del campionato Femminile di Pallavolo saranno pubblicati giovedì 2 agosto i calendari dei Campionati di Serie A1 e Serie A2 Femminile 2018-19. Il calendario di Serie A1 si svilupperà su 26 giornate: l’inizio della Regular Season è previsto per il weekend del 27-28 ottobre, mentre il termine è fissato a fine marzo. Per quanto riguarda la Serie A2, saranno diramati i ...

Basket - Serie A 2018-2019 : svelate 1a e 12a giornata. Milano esordisce con Brindisi - a Natale derby Varese-Cantù : Si sono rivelate al mondo poco fa la prima e la dodicesima giornata del venturo campionato di Serie A. La LegaBasket ha deciso, infatti, di svelare oggi la giornata d’apertura e quella di Natale, mentre tutte le altre saranno note al pubblico nella giornata di domani. Nell’esordio, che si avrà il 7 ottobre (fatti salvi anticipi e posticipi vari), l’Olimpia Milano comincerà la difesa del titolo tricolore contro l’Happy ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series 2018-2019 : a dicembre tappa a Roma del circuito mondiale : Ci sarà anche una tappa italiana, per la precisione a Roma, nel calendario delle Indoor Archery World Series, novello format della Coppa del Mondo Indoor. In totale le tappe saranno sei, oltre alle finali di Las Vegas, in programma il 9 febbraio 2019. Quasi come avviene nel tennis, le tappe avranno differente importanza, data l’istituzione dei tre livelli 250, 500 e 1000. Di seguito il calendario delle Indoor Archery World Series: GT Open ...

Beach volley - World Tour 2018 Vienna. Rossi/Caminati e Boesso/Gabriele a caccia del main draw nel terzo Major Series stagionale : Sono due le coppie azzurre al via nelle qualificazioni del terzo e ultimo Major Series della stagione in programma sull’Isola sul Danubio che ha ospitato lo scorso anno il Mondiale di Vienna. La giornata di oggi sarà dedicata alle qualificazioni, da domani il via del main draw con Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth (grazie ad una wild card) in campo. A tentare di raggiungerli proveranno oggi Rossi/Caminati, inseriti in un ...

Serie C 2018/2019 - La situazione delle 56 panchine : ... NUOVO, Gubbio: Alessandro Sandreani , CONFERMATO, Juve Stabia: Fabio Caserta , CONFERMATO, Lucchese: Giancarlo Favarin , NUOVO, Matera: Eduardo Imbimbo , NUOVO, Monopoli: Giuseppe Scienza , ...

Triathlon - World Series Edmonton 2018 : importante conferma per Steinhauser - in ripresa Betto : Continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la tappa delle World Series di Edmonton, in Canada, ha visto il nono posto di Verena Steinhauser ed il diciassettesimo di Alice Betto. La prima conferma una stagione in continua crescita dopo l’esordio nel circuito maggiore avvenuto in Germania, la seconda dà segnali di miglioramento dopo la doppia caduta che l’aveva costretta al ritiro ad Amburgo. Steinhauser al sito ...

Diritti Tv Serie B 2018 - 2021 - in diretta in chiaro Rai Sport anticipo del venerdì : Assemblea di Lega B oggi in via Rosellini a Milano. Presenti 18 società su 19. In apertura si è affrontato il tema riguardante i Diritti audiovisivi 2018-2021: approvata l’offerta pervenuta da Rai per il pacchetto ‘Dirette anticipi in chiaro’, contestualmente l’Assemblea ha ritenuto insufficienti quelle, provenienti sempre dall’emittente di Stato, per i pacchetti ‘Esclusivo Highlites TV’ ed ...