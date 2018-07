Grande Fratello Vip | Francesco Monte e Enrico Silvestrin nel cast

Veronica Satti : "Non vado al Grande Fratello Vip" : Veronica Satti, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, fa sapere che non ci sarà nella versione vip del reality di Canale 5, mettendo così a tacere le voci delle ultime ore. La figlia di Bobby Solo (i due non si sono ancora visti) ha spiegato su Instagram:Il Vip non credo, ma in generale un reality che non sia reality game o format dinamici. Ho appena fatto il GF 15 e in un reality ci si racconta tanto quindi per adesso lo ...