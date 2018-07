Mercato NBA – Durant e il retroscena sulla firma di Cousins | “noi Warriors molto

Mercato NBA – Vince Carter non ha intenzione di smettere : contratto con gli Hawks a 41 anni! : Vince Carter ha trovato un accordo con gli Atlanta Hawks: il 41enne ha firmato un annuale al minimo salariale per i veterani La carta d’identità segna 41 anni, ma al ritiro Vince Carter non ci pensa nemmeno! Il veterano, finito sul Mercato NBA come free agent dopo essersi svincolato dai Sacramento Kings, ha trovato l’accordo con gli Atlanta Hawks firmando per un anno al minimo salariale per i veterani (2.4 milioni di dollari). Quella di ...

Mercato NBA – La verità di DeRozan - che schiaffo ad Ujiri : “trattato senza rispetto - ecco cosa mi ha detto” : DeMar DeRozan è tornato a parlare del suo addio ai Toronto Raptors: l’ex stella della franchigia canadese attacca il gm Masai Ujiri La trattativa che ha portato all’addio di Kawhi Leonard ha avuto un finale inaspettato. Lo scontento di lusso dell’NBA è passato, a sorpresa, ai Toronto Raptors in una trade che ha portato DeMar DeRozan in Texas. Proprio la stella ormai ex Raptors, è rimasto fortemente deluso dalla trattativa ...

Mercato NBA – Bulls su Wade - ma non quelli di Chicago : offerta folle dei cinesi del Zhejiang : Gli Zhejiang Golden Bulls presentano un’offerta irrifiutabile a Dwayne Wade: le sirene cinesi allontanano il numero 3 da Miami Il futuro in NBA di Dwyane Wade é in serio dubbio. Niente ritiro all’orizzonte, non ancora almeno, il Mercato NBA regala a ‘Flash’ un’offerta dalla Cina. Dopo l’offerta dei Xinjiang Flying Tiger, a Wade é stata recapitata quella dei Zhejiang Golden Bulls: un triennale da 25 ...

Mercato NBA - Kevin Love rimane ai Cleveland Cavs : estensione di contratto da 120 milioni in 4 anni : Per una superstar che se ne va, c'è un All-Star che rimane: come riportato da ESPN, Kevin Love ha raggiunto un accordo con i Cleveland Cavaliers per estendere il suo contratto fino al 2023 per 120 ...

Mercato NBA – I Cleveland Cavaliers vanno all-in con Kevin Love : estensione contrattuale da 120 milioni complessivi : I Cleveland Cavaliers hanno offerto un’estensione contrattuale a Kevin Love da 120 milioni complessivi per 4 anni: il numero 0 sarà il perno dell’era post LeBron James L’era post LeBron James riparte da un punto fermo: Kevin Love. I Cleveland Cavaliers, fin qui praticamente immobili sul Mercato, hanno deciso di rendere l’ex Timberwolves l’uomo cardine del loro futuro, blindandolo con un’estensione ...

Mercato NBA – Cavs - cosa fare con Kevin Love? Rinnovo al rialzo o decisiva pedina di scambio : I Cleveland Cavaliers devono risolvere al più presto la situazione contrattuale di Kevin Love. Le ipotesi sono due: un Rinnovo che lo metta al centro del progetto o una trade che dia inizio al rebuilding definitivo Dopo l’addio di LeBron James in casa Cleveland Cavaliers la situazione si é come ‘congelata’. Il Mercato NBA é rimasto immobile, tranne che per qualche movimento di poco conto, mentre la squadra ha ovviamente ...

Mercato NBA – Adesso il record è ufficiale : Dirk Nowitzki rinnova - 21 anni di carriera con i Mavericks : Dirk Nowitzki ha trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto con i Dallas Mavericks: il centro tedesco giocherà la sua 21ª stagione in maglia Mavericks, mai nessuno come lui Dopo aver dato piena disponibilità in termini di tempo ai Dallas Mavericks, al fine di non occupare il cap da destinare ad eventuali altri acquisti, Dirk Nowitzki ha trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con i Dallas Mavericks. Il centro tedesco si è ...

Mercato NBA – Retroscena Isaiah Thomas - contatto con i Celtics prima dell’ok a Denver : “cazzo - sarei tornato” : Isaiah Thomas vicino al ritorno ai Boston Celtics prima della firma con i Denver Nuggets: contatto telefonico con il gm Danny Ainge, ma l’affare non è andato in porto Gli ultimi due anni di Isaiah Thomas sono stati delle vere e proprie montagne russe. Il folletto classe ’89 ha sfiorato le Finals con i Celtics nel 2016-2017, eliminato solo dai Cavs di LeBron James, impressionando tutti a tal punto da entrare nei discorsi riguardanti ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony vicino agli Houston Rockets : pronta l’offerta di contratto : Una nuova, possibile, trade accende il Mercato NBA: Carmelo Anthony vicinissimo agli Houston Rockets. Per l’ex Thunder un contratto annuale da 2.4 milioni Finalmente Carmelo Anthony sembra aver trovato la sua prossima squadra. L’ex Thunder, scambiato nei giorni scorsi con gli Atlanta Hawks in cambio di Dennis Schröeder, si accorderà per lasciare la Georgia tramite buyout e trasferirsi agli Houston Rockets. Carmelo Anthony ...

Mercato NBA – Sirene cinesi per Dwyane Wade : offerta monstre dal Xinjiang Flying Tiger : Dwyane Wade chiuderà la sua carriera in Cina? Il Xinjiang Flying Tiger pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare Presi dai grandi nomi che nelle scorse settimane hanno animato il Mercato NBA, c’è il rischio dimenticarsi di un grande giocatore rimasto senza squadra: Dwyane Wade. Il numero 3 che nell’ultima stagione si è diviso fra Cavs (con poca fortuna) e Heat (ritorno certamente più gradito) non ha ancora preso alcuna decisione per il ...

Mercato NBA – Tobias Harris dice no all’offerta dei Clippers : niente rinnovo - sarà free agent a fine stagione : Tobias Harris dice no all’offerta di rinnovo dei Clippers: esiguo l’aumento proposto dai losangelini, il giocatore sarà free agent tea un anno Continua senza sosta la rivoluzione in casa Los Angeles Clippers. Dopo aver perso tutti i big-3 nel giro di 2 anni (Paul ai Rockets, Griffin ai Pistons, Jordan ai Mavericks) la franchigia losangelina potrebbe dire addio anche a Tobias Harris, dal prossimo Mercato NBA. Forte dei suoi 18.6 ...

Mercato NBA – Charles Barkley massacra i Lakers : “sono inferiori ai Thunder - anzi forse anche ai Nuggets” : Charles Barkley attacca i Lakers dopo un Mercato NBA al di sotto delle attese: ‘Sir Charles’ piazza i losangelini addirittura sotto i Nuggets Dopo il grande colpo LeBron James, il Mercato NBA dei Los Angeles Lakers ha un po’ deluso le aspettative. Insieme al numero 23 sono arrivati alcuni giocatori utili alla causa (Rondo, Stephenson e il rinnovo di Caldwell Pope), qualche veterano dalle dubbie qualità di mentore (McGee, ...

Mercato NBA – Il gm dei Raptors parla dell’addio di DeRozan : “gli chiedo scusa - ma vi dico la verità…” : DeRozan aveva accusato i Toronto Raptors di mancanza di lealtà dopo la cessione, Masai Ujiri, gm dei canadesi, ha provato a far luce sulla questione La telenovela legata alla cessione di Kawhi Leonard si è conclusa con un… colpo di scena. Niente Lakers o Sixers, le squadre più accreditate come prossima destinazione, niente marcia indietro e rinnovo con li Spurs, ma una trade clamorosa che lo ha spedito ai Raptors, in cambio di ...

NBA - saltano i piani dei Lakers : il Mercato (salvo LeBron) è un disastro totale! : LeBron James pronto per la sua nuova avventura ai Lakers, di certo la free agency non è andata come ci si attendeva per i losangelini LeBron James sposta gli equilibri della NBA, lo ha sempre fatto e probabilmente lo farà anche in questa nuova esperienza a Los Angeles, ma fino a che punto? Da solo di certo non potrà battagliare con le corazzate presenti ad Ovest ed i piani dei Lakers in chiave mercato sembrano essere un po’ saltati. ...