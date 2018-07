Milan | la lettera di Mirabelli | ' Questa squadra la sento molto mia' Nessun riferimento a

Milan - la toccante lettera d’addio di Mirabelli : tra le righe anche una frecciata a Fassone : L’ex direttore sportivo del Milan ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una lettera rivolta ai tifosi rossoneri, senza nominare mai Fassone Si è conclusa questa mattina l’avventura di Massimiliano Mirabelli come direttore sportivo del Milan, l’ex dirigente rossonero è stato esonerato dal suo incarico dopo il mancato accordo trovato sulla risoluzione del contratto. Un addio leggermente burrascoso che non ha comunque ...

Mr. Li - lettera contro Elliott : 'Fondo avvoltoio : non è davvero interessato al Milan. Investiti 880 milioni nel club' : ... deriva dalla mia passione per la squadra e dalla mia convinzione circa il potenziale economico di un investimento in una delle più nobili squadre di calcio al mondo. Fino al 30 giugno 2018, ho ...

Milano - topi nel carcere di Opera : "Anche in infermeria" - la lettera di protesta dei detenuti : A firmare la denuncia una trentina di carcerati: "Morsi dai roditori anche un medico e un prigionero malato di cancro"

Sophia - la lettera di Enzo Moavero Milanesi a Federica Mogherini : 'Ora basta - missione da sospendere' : Il pugno di ferro di Matteo Salvini 'contagia' il governo. A qualche settimana dalla chiusura dei porti italiani anche alle navi militari delle missioni Ue, ecco arrivare la lettera di Enzo Moavero ...

Lettera di elogio e ringraziamento al Nido Comunale 'Officina dei Bambini' - Milano Post : Dopo tante notizie di cronaca che ci mostrano maestre senza cuore e bambini maltrattati, è un piacere pubblicare la Lettera di elogio che una mamma, anche a nome degli altri genitori, ha inviato al Comune per ringraziare ...

Milan - lettera dei Piccoli Azionisti : «Progetti chiari o cessione» : L'Associazione Piccoli Azionisti del Milan si è rivolta a Yonghong Li per chiedere di procedere col rifinanziamento, o in caso contrario cedere il club. L'articolo Milan, lettera dei Piccoli Azionisti: «Progetti chiari o cessione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ALESSANDRA APPIANO - LETTERA APERTA DEL MARITO NANNI DALBECCHI/ L’ultimo sguardo su Milano : “l’amava tanto” : ALESSANDRA APPIANO, LETTERA del MARITO NANNI DALBECCHI: “Era una donna buona, dopo la malattia è cambiato tutto”. Il compagno ricorda così la 59enne scrittrice scomparsa a inizio mese(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Lettera dei sindaci di Milano a sostegno delle istituzioni e di Mattarella : ... abbiamo gestito l'incarico con la consapevolezza che l'istituzione comunale era a noi affidata da tutti i cittadini e non solo da quelli della nostra parte politica».

Badelj - lettera d'addio : "Firenze casa mia". Milan prima opzione ma... : Il centrocampista croato non rinnova: "Voglio mettermi alla prova". Frenata nell'accordo con i rossoneri che restano comuqnue in pole

Fiorentina - la commovente lettera di Milan Badelj ai tifosi : Milan Badelj ha detto addio alla Fiorentina, lo ha fatto con una lunga lettera apparsa sul sito ufficiale del club viola questa mattina: nel futuro il Milan? “Non ci sono sempre scelte facili nella vita, anche quando sembra che lo siano ma in realtà ognuno di noi e’ diverso e quelli che mi conoscono sanno che sono una persona che cerca sempre di andare oltre. Forse sbaglio ma anche ‘oggi’ vorrei provare ad andare oltre, lasciando il ...

Milan - lettera dei Piccoli Azionisti a Yonghong Li : «Rifinanziamento o cessione» : I Piccoli Azionisti del club hanno indirizzato una lettera a Yonghong Li chiedendo luce sulle intenzioni della società, dopo il no della Uefa al settlement agreement. L'articolo Milan, lettera dei Piccoli Azionisti a Yonghong Li: «Rifinanziamento o cessione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Piccoli Azionisti del Milan - lettera a Yonghong Li : 'Tempo scaduto' : ... in grado di essere il nuovo custode del patrimonio di storia e passione che la nostra Società rappresenta per milioni di persone in Italia e nel Mondo e di rilanciarla verso quei traguardi dai quali ...