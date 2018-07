Secondo un dipendente di Bethesda Starfield sarà il più grande salto nella storia

eurogamer

(Di lunedì 23 luglio 2018) Come ormai saprete, nel corso dell'E3 2018è stata tra i protagonisti, parlandoci dell'atteso Fallout 76 e annunciando due giochi di notevole peso, ovveroe The Elder Scrolls VI.Per quanto riguarda le future produzioni targatesappiamo ancora molto poco, di, in particolare, sappiamo cheun RPG sci-fi e chel'inizio di un franchise.Ora, come riporta Gamingbolt, il gioco torna sotto i riflettori grazie allo YouTuber CamelWorks, il quale afferma di essere in contatto con undie, proprio quest'ultimo, avrebbe rilasciato dichiarazioni piuttosto audaci: "vorrei poterti dire di più. Ma ...è il piùnel mondo dei videogiochi di tutti i tempi."Read more…