Maltempo in Sicilia | dal giorno più caldo dell’anno al devastante vento di oggi | e adesso

Maltempo : nubifragio e disagi a Roma - vento forte in Sicilia : Maltempo: nubifragio e disagi a Roma, vento forte in Sicilia Ancora uno stop all’estate. La perturbazione atlantica da Nord si è spostata a Sud. Nella Capitale forti piogge e situazione critica per il traffico. Nel Palermitano le raffiche di vento hanno alimentato incendi e abbattuto rami sulle strade. LE ...

Maltempo Sicilia : ramo spezzato dal vento centra camion - 2 feriti sulla A18 : Le forti raffiche di vento che hanno imperversato nelle scorse ore in Sicilia hanno spezzato il ramo di un albero, che ha centrato la copertura superiore di un camion in transito sulla A18 Messina–Catania, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre: l’autista e il passeggero sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. I due sono stati trasportati nell’ospedale di Acireale dal personale del 118: al primo è ...

Caldo africano in Sicilia e Maltempo al Nord : E' arrivata in Sicilia la fiammata africana portando temperature oltre i 40 gradi. Il Caldo stazionerà nell'isola per tutto il weekend.

Allerta Meteo - il Maltempo si sposta al Sud : Campania - Calabria e Sicilia le Regioni più colpite - alto rischio tornado in serata [MAPPE] : 1/11 ...

Maltempo Sicilia : il governo Musumeci richiede lo stato di calamità : Il governo Musumeci, su proposta dell’assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera, ha dato parere favorevole alle proposte di declaratoria per i danni causati dai ‘venti impetuosi’ che si sono abbattuti, nella prima metà del mese di aprile, in alcuni Comuni delle province di Messina, Catania, Ragusa e Caltanissetta. E’ quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione Siciliana. Le delibere verranno ...

Maltempo in Sicilia - enorme tornado tra Erice e il Monte Cofano [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Maltempo : strade distrutte e raccolti cancellati - Coldiretti ‘stato di calamità in Sicilia’ : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – strade poderali, interpoderali e comunali distrutte, terreni che hanno cambiato conformazione a causa di ampi fronti di smottamento, raccolti cancellati, corsi d’acqua ingrossati e fuoriusciti dal proprio alveo. E’ cominciata la conta dei danni causati dalle piogge dei giorni scorsi nelle province di Caltanissetta ed Enna. La Coldiretti con i propri tecnici sta monitorando il territorio ma ormai è ...

Maltempo : strade distrutte e raccolti cancellati - Coldiretti ‘stato di calamità in Sicilia’ (2) : (AdnKronos) – Colpite anche alcune produzioni frutticole, con notevole cascola derivante dalla forte pioggia e dai venti. “è un’annata che non fa presagire nulla di positivo non solo per il Maltempo ma anche per i prezzi alla produzione che rimangono bassi – spiegano dalla Coldiretti -. Il grano, in fase di trebbiatura, in molti areali ha perso le qualità minime per essere commercializzato”. In tutto il territorio ...

Maltempo : Coldiretti - 'strage del grano in Sicilia - è calamità' : I danni sono evidenti e avranno ripercussioni notevoli sulla economia agricola e non solo. "Per questo - conclude la Coldiretti di Enna e Caltanissetta - abbiamo chiesto agli enti preposti il ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti - alberi abbattuti e automobilisti bloccati nei sottopassi : Decine gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo a causa del nubifragio che si è abbattuto nella notte in città provocando numerosi disagi: segnalati allagamenti, alberi caduti, automobilisti intrappolati soprattutto nei sottopassi, dove le carreggiate si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua. Registrati tombini saltati e garage allagati in diverse zone della città. Le situazioni più critiche a Falsomiele, Bonagia, Ciaculli e ...

Maltempo al Sud - violenti temporali nella notte nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia [LIVE] : Maltempo – violenti temporali stanno colpendo le zone tirreniche di Calabria e Sicilia nella notte: sono in atto nubifragi, grandinate e tempeste di fulmini. A Cefalù, sul litorale palermitano, sono caduti 13mm di pioggia. I fenomeni si intensificheranno ulteriormente durante la notte e nelle prime ore del mattino tra Calabria meridionale e Sicilia orientale: dopo i fenomeni estremi che hanno colpito la Sardegna nel pomeriggio di ieri, ...