La nuova Buffy l’ammazzavampiri sarà nera

(Di lunedì 23 luglio 2018) Erano mesi che si rincorrevano le voci, accompagnate da un misto di speranza e terrore, su un possibile ritorno di. La serie sull’ammazzavampiri, che nel 2017 ha compiuto vent’anni dal debutto, è terminata nel 2003 ma non ha smesso di affascinare migliaia di fan. In queste ore invece è arrivata la notizia che ha lasciato di stucco prima i partecipanti al San Diego Comic-Con, dove è stata annunciata, e poi gli appassionati di tutto il mondo: il reboot si farà. Fox, infatti, ha iniziato a lavorare su unaversione della serie coinvolgendo lo showrunner originale Joss Whedon. Ancora non è chiaro quantoil suo livello di coinvolgimento nel progetto, dato anche il recente annuncio della suaserie per Hbo The Nevers. Ciò che è certo però è che a lavorare sulla sceneggiatura è stata arruolata Monica Owusu-Breen, che con Whedon aveva già collaborato in Agents ...