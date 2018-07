Chiedo scusa ai Renzi | parla il carabiniere del caso Consip

Mercato NBA – Il gm dei Raptors parla dell’addio di DeRozan : “gli Chiedo scusa - ma vi dico la verità…” : DeRozan aveva accusato i Toronto Raptors di mancanza di lealtà dopo la cessione, Masai Ujiri, gm dei canadesi, ha provato a far luce sulla questione La telenovela legata alla cessione di Kawhi Leonard si è conclusa con un… colpo di scena. Niente Lakers o Sixers, le squadre più accreditate come prossima destinazione, niente marcia indietro e rinnovo con li Spurs, ma una trade clamorosa che lo ha spedito ai Raptors, in cambio di ...

Paga il parcheggio 44 anni dopo essere stato multato : "Chiedo scusa per il ritardo" : A volte basta una minima infrazione del codice stradale - come parcheggiare leggermente fuori dalle strisce di delimitazione - per vedersi recapitare una multa salata, magari di qualche decina (se non centinaia) di euro. E se le contravvenzioni sono l'incubo di ogni automobilista, alcuni decidono di rinviare fino all'ultimo il Pagamento. Un anziano signore della statunitense Pennsylvania, però, ha battuto davvero ogni record, prendendosi ...

Pizzarotti : 'Chiedo scusa a Salvini per le minacce contro di lui scritte sui muri di Parma' - : 'Le idee politiche avversarie si vincono contrapponendo altre idee politiche. Non scrivendo minacce e volgarità sui muri delle case. Voi non fate politica non esponete nemmeno delle idee, ma fate solo la figura degli imbecilli che degradano la propria città. Noi continueremo a pulirle per rispetto dei cittadini e della città, mentre voi ...

Khedira : 'Chiedo scusa ai tifosi. Con la Juventus ho giocato la mia miglior stagione' : Molti dei tedeschi 4 anni fa campioni del mondo potrebbero lasciare la nazionale. ' Devo pensarci, non voglio decidere in un momento in cui vengo preso dalle emozioni, devo capire cosa non ha ...

Khedira : 'Chiedo scusa ai tifosi. Con la Juventus ho giocato la mia miglior stagione' : Molti dei tedeschi 4 anni fa campioni del mondo potrebbero lasciare la nazionale. 'Devo pensarci, non voglio decidere in un momento in cui vengo preso dalle emozioni, devo capire cosa non ha ...

Fabrizio Corona : 'Chiedo scusa ai giudici - pronto a cambiare vita. Sto pensando alla politica' : Al settimanale Io spio ha iniziato il ravvedimento, chiedendo scusa ai giudici che aveva recentemente insultato e ribadendo di voler prendere in considerazione un futuro in politica , anche se non ...

Fabrizio Corona cambia vita : «Chiedo scusa ai giudici». E pensa alla politica : Fabrizio Corona si è ormai lanciato a capo fitto sul lavoro. L'ex re dei paparazzi ha presentato la sua nuova rivista settimanale di gossip ?Io spio?. Corona ha...

Eleonora Brigliadori dopo l'allontanamento da Pechino Express : 'Sono sul lastrico - ma non Chiedo scusa a nessuno' : dopo l'allontanamento da Pechino Express, Eleonora Brigliadori parla della sua difficile condizione economica : 'Avevo bisogno di partecipare a Pechino Express perché non ho mai vissuto di rendita e ...

F1 - Gp Francia; Vettel : ''Errore mio - Chiedo scusa a Bottas'' : Non so se potevo vincere ma avevamo una buona macchina e potevamo andare sul podio' le parole del quattro volte campione del mondo dopo la gara. 'Avevo fatto una buona partenza, la migliore fra i ...

Via d’Amelio - Salvatore Borsellino al pm Di Matteo : “Miei familiari ti accusano del depistaggio. Io ti Chiedo scusa” : “Ti chiedo scusa se qualche mio familiare ti ha accusato di essere coinvolto nel depistaggio Scarantino“. Così Salvatore Borsellino al pm Nino Di Matteo, intervenuto a un’iniziativa pubblica alla Camera del Lavoro di Milano. “Sono sicuro che per quel depistaggio sono altri i magistrati che debbono essere portati a processo. Quindi ti chiedo scusa per le amarezze che ti hanno portato queste incaute affermazioni che sono ...

Alessia Prete : ‘Chiedo scusa’ per la foto di Miss Italia con la fascia modificata : L’ex gieffina Alessia Prete fa ancora parlare di sé. Non per la sua storia con il calciatore viareggino Matteo Gentili, ma per una foto ritoccata postata su Instagram. I suoi followers hanno attaccato Alessia perché non contenti del messaggio che la foto faceva trapelare. Prontamente, l’ex concorrente del ‘Grande fratello’, ha fatto un mea culpa, chiedendo scusa ai suo fans per la disattenzione, ma sottolineando la sua buona fede. ‘Non volevo ...

Caso Aquarius - Macron : “Non Chiedo scusa a chi provoca”. Conte orientato a non andare a Parigi : Manca l’ufficialità ma «al momento non ci sono le condizioni» per il viaggio a Parigi e per l’incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tiene la linea dura dopo le polemiche sul fronte immigrazione, scaturite dal Caso dell’imbarcazione Aquarius. Quello che filtra, alla fine di un pomerig...

Scontro Italia-Francia sui migranti : "No insulti - ma se Chiedono scusa amici come prima" : Continua lo Scontro a distanza tra Italia e Francia sull'accoglienza dei migranti. Il ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore francese, mentre...

Migranti - Salvini : «Ora i francesi fanno i fenomeni - ma se Chiedono scusa non c'è problema» : «I francesi fanno i fenomeni ma hanno respinto più di diecimila persone alle frontiere con l'Italia, tra cui moltissime donne e bambini». Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «...