Accordo con Perform | tutta la A su Sky E arrivano Capello e Pirlo

LifePoint Health brilla al Nasdaq su Accordo con Apollo GM : Teleborsa, - brilla LifePoint Health, che passa di mano con un aumento del 35,39%. A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia di un accordo con Apollo Global Management LLC per l'acquisto di ...

Accordo Sky - Perform : i contenuti DAZN disponibili su Sky Q con una app : Sky ha raggiunto un Accordo con Perform per completare l’offerta di calcio per i propri abbonati. Alle 7 partite di Serie A per ogni giornata - con 16 big match su 20 a stagione - e a tutta la Champions League, l’Europa League e la Premier League, si potranno aggiungere anche le partite trasmesse in streaming da DAZN: 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B. Vedere su Sky un evento DAZN sarà facile e ...

Sky Calcio Show - Alessandro Bonan è il nuovo conduttore. Accordo Sky-Perform per serie A e B : Alessandro Bonan è il nuovo conduttore di Sky Calcio Show. Il programma della domenica pomeriggio dedicato al campionato di serie A ripartirà il prossimo 19 agosto, con una nuova guida. Novità che va a braccetto con l'annuncio dell'Accordo siglato tra Sky e Perform per le tre partite della serie A (tra cui anticipo del sabato e gara domenicale delle 12.30) e l'intero pacchetto della serie B.Il giornalista toscano, attualmente in onda con ...

Juventus - Alex Sandro-United : Accordo raggiunto - contratto da 7 milioni a stagione : Alex Sandro-United- Il Manchester United sarebbe ormai pronto a mettere le mani su Alex Sandro. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Sunday Times“, il Manchester United avrebbe raggiunto l’accordo di massima con Alex Sandro per un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione con contratto da 4-5 anni. Un accordo già totalmente […] L'articolo Juventus, Alex Sandro-United: accordo raggiunto, contratto da 7 ...

Mitel - Accordo di distribuzione con Westcon-Comstor : I nostri servizi, il supporto e la nostra competenza nella distribuzione digitale abiliteranno il successo dei nostri partner nel mercato odierno e anche in quello futuro, in un mondo che è sempre ...

La Roma ha siglato un Accordo con Hyundai : La Roma nella prossima stagione scenderà in campo con una casacca griffata da due sponsor. Oltre a quello che comparirà sul davanti – Qatar Airways – ci sarà sul retro (ma solo in occasione di tutte le competizioni nazionali fino al 2021) anche il logo della Hyundai Motors. La nuova partnership pluriennale con l’azienda sudcoreana era nell’aria ed è stata annunciata dal club giallorosso attraverso un comunicato. ...

Club Basket Frascati (C Gold) : Accordo con Roberto Pappalardo : Roma- Il presidente Fernando Monetti lo aveva accennato nel presentare gli acquisti della scorsa settimana di Serino e Baruzzo (dopo quello di Barucca) e ora ecco puntuale l’annuncio dell’ultimo straordinario Accordo raggiunto dal Club Basket Frascati: è ufficiale l’Accordo con Roberto Pappalardo. «Essersi assicurati le prestazioni di questo fantastico giocatore è un’altra conferma che la campagna acquisti della nostra società è stata ...

Fincantieri firma Accordo con Princess Cruises per costruzione di due navi a LNG : Fincantieri ha firmato con Princess Cruises , brand di Carnival Corporation & plc, la più grande compagnia di crociere al mondo, un Memorandum of Agreement per la costruzione presso il cantiere di ...

Approvato l'Accordo di rete con l'istituto Pertini per l'istituzione di una biblioteca scolastica innovativa : 'L'apertura dell'amministrazione Pugliese verso il mondo della scuola è totale. Tra l'altro si tratta di un progetto interessante al quale abbiamo aderito con piacere, considerato che è connesso all'...

Chimico-farmaceutico primo contratto ad applicare l'Accordo interconfederale sulla contrattazione : Abbiamo, così, posto le premesse per uno sviluppo concreto dell'economia nazionale attraverso la parte di industria che rappresentiamo. È un'intesa che rispecchia a pieno i contenuti dell'accordo ...

CdS - c'è il contatto con Cavani : 'Prima l'Accordo col PSG - poi l'ingaggio' : L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa che potrebbe portare, nuovamente, Edinson Cavani al Napoli. Secondo il quotidiano, c'è stato un contatto tra gli azzurri e l'attaccante uruguagio, che avrebbe ...