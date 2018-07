La prossima Xbox avrà una buona line up al lancio grazie all' acquisizione dei nuovi

La prossima Xbox verrà rilasciata prima di PS5 - secondo Michael Pachter : Microsoft è riuscita a stupire tutti durante il suo ultimo E3, specialmente quando è stato annunciato che si sta già lavorando sulla prossima generazione di Xbox. Il famoso Michael Pachter, analista di Wedbush Securities ha affermato durante un'intervista con Gamingbolt, che Microsoft lancerà la nuova Xbox prima della next-gen Sony:"Penso che Microsoft intenda lanciare (la nuova Xbox) prima di Sony e sono altrettanto convinto che la nuova Xbox ...

Il 4K e i 60fps dovrebbero essere la base di PS5 e della prossima Xbox - anche se non necessariamente insieme : La maggior parte dei giocatori console, si aspettano per la prossima generazione che le future macchine targate Sony e Microsoft siano in grado di assicurare il 4K e i 60fps. Questo potrebbe accadere, tuttavia non è del tutto sicuro. Da tempo immemore, gli sviluppatori hanno scelto di dare priorità alla maggiore fedeltà visiva rispetto ai framerate migliorati, una situazione che potrebbe verificarsi anche con le prossime PlayStation e Xbox.È ...

Mike Ybarra : continueremo ad ascoltare i giocatori Xbox in questa generazione e nella prossima : Microsoft ha tenuto sicuramente un fantastico show quest'anno all'E3 e Mike Ybarra ne ha parlato in un'intervista alla rivista giapponese Weekly Famitsu.Come segnala Dualshockers, Ybarra ha spiegato che ciò che Microsoft deve fare da ora è capire con fermezza cosa gli stanno chiedendo i giocatori. Ha promesso di "continuare ad ascoltare i giocatori" e di concentrarsi continuamente sul fornire quello che desiderano. Nello specifico, in Microsoft ...

Phil Spencer parla del lavoro con gli sviluppatori giapponesi e della prossima generazione di Xbox : L'ultimo numero di Weekly Famitsu includeva un'intervista con il responsabile della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, che ha fornito molte informazioni sul suo lavoro con gli sviluppatori giapponesi e il futuro del marchio Xbox.Come riporta Dualshockers, Spencer ha parlato del fatto che negli ultimi anni si è recato in Giappone molte volte per visitare molti editori. Sta lavorando a stretto contatto con molti sviluppatori giapponesi. ...

Nuova Xbox - primi rumor su come sarà la prossima console di Microsoft : Xbox One è stata lanciata nell'ormai lontano 2013 ed è inevitabile che si cominci a parlare di una Nuova generazione console, sia sul fronte Microsoft che Sony. Ad accendere il fuoco delle indiscrezioni è stato soprattutto il colosso di Redmond, che all'ultimo E3 conclusosi pochi giorni fa ha utilizzato più volte l'espressione “prossima generazione Xbox”. Di seguito, ecco quali potrebbero essere alcune delle caratteristiche della futura ...

La prossima Xbox potrebbe avere maggiori fps - parole di Phil Spencer : Ormai è più che ufficiale la notizia secondo la quale Microsoft starebbe già lavorando ad una prossima Xbox conosciuta internamente con il nome in codice di Scarlett e in arrivo, forse, nel 2019; Phil Spencer ci svela qualche informazione in più. Durante la conferenza stampa dell’E3 2018 di Microsoft, Phil Spencer, il dirigente e responsabile del settore Xbox, ha rilasciato interessanti dettagli in merito alle future console della ...

E3 2018 : "la prossima Xbox? In ambito console si può fare di più su frame-rate e CPU" : Dopo una conferenza Xbox piena di giochi multipiattaforma molto interessanti ma ancora povera a livello di esclusive in arrivo nel brevissimo periodo (l'acquisizione di diversi studi è positiva ma si tratta solo di una positività in propsettiva) in cui sono stati confermati i lavori sulla prossima console la domanda sorge spontanea: su cosa si stanno concentrando gli ingegneri di Microsoft?.Tanti dettagli sono presenti nell'intervista a Phil ...

Una chiacchierata con Phil Spencer sulle Xbox della prossima generazione - intervista : Durante la conferenza Microsoft all'E3 2018, Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, ha annunciato che i lavori per la “prossima Xbox” sono iniziati. Ecco la dichiarazione completa:"Lo stesso team che ha architettato Xbox One X con le sue prestazioni senza precedenti è a lavoro sulle prossime console Xbox. Daremo il massimo, ancora una volta, per fissare un nuovo standard per le console da gioco."La conferma che Microsoft è al lavoro su un ...

prossima Xbox - streaming e 50 nuovi videogame : cos’ha promesso Microsoft all’E3 : (Foto: Microsoft) È stata una giornata campale quella di ieri per Microsoft, che alla conferenza E3 di Los Angeles ha mostrato al mondo le novità inerenti alla sua console Xbox e la sua visione sul futuro dei videogiochi. Tanti i tioli annunciati sul palco dell’evento: 50 in totale, 18 quelli in esclusiva. Apprezzati dal pubblico sono stati il futuristico e distopico Cyberpunk 2077 firmato CD Projekt, Kingdoh Hearts 3, Crackdown 3, Fallout ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : la mappa Miramar arriverà su Xbox One la prossima settimana : La mappa Miramar di PlayerUnknown's Battlegrounds arriverà finalmente anche per la versione Xbox One del titolo battle royale il prossimo 24 maggio, lo ha annunciato Microsoft durante la sua ultima puntata di Inside Xbox.Come riporta Videogamer, Miramar è la seconda mappa di PUBG che assume un tema desertico, ma si differenzia notevolmente da Erangel. È stata originariamente rilasciata sui server di prova per Xbox One poche settimane fa, sebbene ...