Monchi | “era necessaria una piccola rivoluzione sul mercato”

calcioweb.eu

: Un anno fa dicevo che era forte #Fuzato, l’unico a credere è stato #Monchi. Un ottimo acquisto, ha un gran futuro. - Andersinho_ITA : Un anno fa dicevo che era forte #Fuzato, l’unico a credere è stato #Monchi. Un ottimo acquisto, ha un gran futuro. - LeoWolf1992 : RT @Andersinho_ITA: Un anno fa dicevo che era forte #Fuzato, l’unico a credere è stato #Monchi. Un ottimo acquisto, ha un gran futuro. http… - OfficialZecca : @mattweuu @Andersinho_ITA Mi ero visto anche tutti i video su youtube e ho visto buone potenzialità. Biafora ha pa… -

(Di sabato 21 luglio 2018) ”Stiamo provando a costruire qualcosa per il presente e per il futuro. Manca ancora qualcosa, ma avevamo bisogno di questa”. Il direttore sportivo della Roma,, si esprime così sul mercato del club giallorosso. “Alle volte si parla che la Roma vende i giocatori, ma la Roma compra anche giocatori e per questo bisogna inviare un messaggio positivo -aggiunge il ds spagnolo alla radio del club – La Roma ha ambizione per costruire qualcosa di importante non solo per un anno ma per tanti anni”. ”Siamo vicini al piano più alto, ma ancora manca un po’ – prosegue– Con il lavoro, con la fiducia, stiamo andando pian piano meglio e credo veramente che siamo nella strada giusta. E’ importante essere convinti che la strada intrapresa porta all’obiettivo che ci siamo ...