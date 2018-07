I negozi che vendono gli avanzi dei supermercati

Perché i buoni pasto Qui! Ticket non vengono più accettati da bar - negozi e ristoranti : Il caso dei buoni pasto della genovese Qui! Group è diventato una questione nazionale: riguarda ormai Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Lazio e Campania. 250 lavoratori della società di Ticket restaurant a rischio.Continua a leggere

Francia - incidenti Parigi per festa Mondiali : Champs Elysées evacuati/ Video ultime notizie : saccheggio negozi : incidenti a Parigi per vittoria Francia ai Mondiali: Champs Elysées evacuati dopo scontri, fumogeni e negozi saccheggiati verso l'Arco di Trionfo. Video e ultime notizie: un morto ad Annecy(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:53:00 GMT)

negozi aperti nei giorni festivi indietro tutta : in arrivo la stretta. Anche per l’e-commerce : Massimo 12 giorni l’anno di festività lavorate per ogni singolo esercizio commerciale. E in ogni comune il 25% degli esercizi aperti per settore merceologico. Con turni a rotazione stabiliti a livello comunale. Liberalizzazioni completa solo per gli esercizi commerciali delle località turistiche. Lo prevede la proposta di legge che modifica a firma M5S. Coop apre, Confservizi contraria...

Come e perché il M5s vuole ridurre - molto - l'apertura dei negozi nei giorni festivi : Il governo continua a cavalcare l'onda del cambiamento promessa, minacciata?, in campagna elettorale, il tema del giorno è il lavoro nei giorni festivi. Nello specifico un salto indietro nel tempo a ...

Sabati e domeniche con negozi aperti fino a tarda sera : Ad accompagnare lo shopping notturno ci sarà una programmazione ricca di eventi, tra spettacoli musicali e notti bianche. Vivranno insieme dj set degli esercenti e musica classica, happy hour dei bar ...

L'amico Macron vuole rinegoziare Ai raggi X le pecche del contratto Maretta nelle nozze con Naval Group : Ufficialmente tutto procede come dovrebbe e a giorni è attesa la sigla per la definitiva cessione del 50+1% di Stx France a Fincantieri e il varo di un'alleanza industriale tra quest'ultima e Naval Group, per dare vita all'Airbus dei mari. Ma a Parigi cresce la fronda interna di chi sospetta che gli italiani abbiano alzato la valutazione di Fincantieri grazie a negoziati incrociati che le aziende francesi non possono ...

Smantellata la banda che svaligiava case e negozi a Roma Nord : E' stata Smantellata la banda che da mesi teneva in scacco gli inquirenti e terrorizzava abitanti e negozianti di varie aree nella zona Nord di Roma. I carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno ...

Esoscheletri per operai e umanoidi in negozio : le innovazioni di Reply per il lavoro : L’esoscheletro si indossa molto più semplicemente di una corazza. Pesa tre chili e moltiplica esponenzialmente la resistenza degli esseri umani che per ore lavorano sforzando gli arti superiori. Serve a mantenere le braccia piegate verso l’alto senza contrarre la muscolatura. Una svolta, per esempio, per chi è impegnato nell’automotive e cura gli ultimi dettagli delle macchine, smanettando spesso da posizioni scomode. ...

SIM ho. Mobile ritirabili solo in edicola - che fine hanno fatto i negozi? : Sul sito ho. Mobile è sparito il riferimento ai negozi nella schermata di acquisto di una nuova SIM: semplice riorganizzazione del sito o qualcos'altro? L'articolo SIM ho. Mobile ritirabili solo in edicola, che fine hanno fatto i negozi? proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Giga In&Out e Vodafone Total Giga anche in versione Summer Edition nei negozi : Vodafone presenta due nuove offerte dati ricaricabili e in abbonamento, attivabili solamente nei negozi aderenti, dedicate a chi cerca una SIM dati ricca e non troppo costosa. L'articolo Vodafone Giga In&Out e Vodafone Total Giga anche in versione Summer Edition nei negozi proviene da TuttoAndroid.

Commercio - persistono tensioni tra Cina e Usa : "minacce e aumenti dazi sono più armi negoziali che guerra" - analisti - : Ma la politica fiscale statunitense potrebbe portare ad un aumento delle importazioni e, quindi, a un crescente deficit commerciale, che potrebbe alimentare le tensioni tra i due giganti".

Migranti - fonti Italia : “negoziato su intero pacchetto o niente” : Migranti, fonti Italia: “Negoziato su intero pacchetto o niente” Migranti, fonti Italia: “Negoziato su intero pacchetto o niente” Continua a leggere L'articolo Migranti, fonti Italia: “Negoziato su intero pacchetto o niente” proviene da NewsGo.

