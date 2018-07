Le mail scortesi in ufficio ci fanno lavorare peggio

gqitalia

: Scortesia digitale: le mail scortesi ci rendono maleducati - fmavitto : Scortesia digitale: le mail scortesi ci rendono maleducati - lamescolanza : Le #mail scortesi ci portano lo #stress -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il tono seccato, qualche aggettivo poco carino, un paio di imperativi di troppo e il “grazie” finale che ha fatto la stessa fine dei due liocorni. Le nostre caselle di posta elettronica probabilmente pullulano di, spedite da un capo particolarmente nervosetto, da un collega simpatico come una verruca o da un cliente che pensa di avere nelle sue mani il nostro diritto di vita o di morte. Quello che però capo, collega e cliente non sanno è che le lorostizzite rischiano di compromettere la nostra produttività sul lavoro. E – anche se magari questo a loro non importa – stanno contribuendo a minare gli equilibri della nostra famiglia. A dirlo è uno studio condotto a cavallo tra Stati Uniti e Germania, firmato da Youngah Park e Verena C. Haun, che ha preso in considerazione le realtà familiari di 167 coppie con almeno un figlio. La ricerca ha dimostrato che la ...