Dovizioso e Lorenzo al volante della CUPRA TCR

I piloti della Ducati MotoGP Dovizioso e Lorenzo regalano spettacolo al volante della Cupra TCR [FOTO] : Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, piloti Ducati di MotoGP e ambassador Cupra, provano l’auto da gara del Marchio Siamo abituati a vederli sulla sella di una moto da gara, disegnando le curve con le ginocchia a pochi millimetri dall’asfalto. Ma sia che si trovino davanti alle due che alle quattro ruote, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, piloti di MotoGP del team Ducati Corse e ambassador Cupra, sono innanzitutto due veri appassionati di ...

MotoGp - Lorenzo al veleno contro Dovizioso : “approfitta della stampa per screditarmi - ormai lo conosco” : Il pilota spagnolo ha analizzato vari temi, non lesinando alcune frecciatine alla Ducati e al suo compagno di squadra Dovizioso Una lunga intervista per analizzare vari argomenti, dall’addio alla Ducati fino alla nuova avventura in Honda, team che lo ha messo sotto contratto per le prossime due stagioni. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Jorge Lorenzo non è tipo da peli sulla lingua, dice quello che pensa anche a costo di sembrare antipatico, ...

MotoGP - GP Germania. Dovizioso : 'Saremo più veloci del 2017'. Lorenzo : 'Davanti come ad Assen' : Lo scoring di Andrea Dovizioso al Sachsenring vede due podi in MotoGP nel 2012 e nel 2016 , terzi posti, . Nel 2017 il pilota di Forlì ha chiuso ottavo, dopo essere riuscito a risalire fino alla ...

MotoGP - Pagelle GP Olanda 2018 : Marc Marquez primo della classe - Rins sorprende - Dovizioso pasticcia - Rossi sfortunato - Lorenzo scompare : Il Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP entrerà di diritto negli annali del Motomondiale. Una gara combattuta come se fosse la Moto3, con sorpassi e contro-sorpassi curva dopo curva, giro dopo giro, per emozioni davvero incredibili. La vittoria è andata a Marc Marquez che corrobora il suo vantaggio in classifica generale ma sono tanti i piloti promossi nelle Pagelle odierne, e che hanno reso possibile uno spettacolo indimenticabile. Pagelle ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : la “Cattedrale del Motociclismo” attende Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso. Marquez e Lorenzo i favoriti? : E’ tempo di Assen (Olanda), la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, il Circus delle due ruote torna a bussare alle porte degli appassionati per regalare emozioni. ...

MotoGp - Dalla rivalità con Lorenzo alla possibilità di ottenere il titolo - Dovizioso si sbottona : 'posso ancora vincere' : Sul titolo di campione del mondo Dovizioso ci crede: 'assolutamente sì. dice convinto di poterlo ancora ottenere I punti non sono tanti, sono tantissimi, anche perché stiamo parlando di Marquez, ma ...

MotoGp – Dalla rivalità con Lorenzo alla possibilità di ottenere il titolo - Dovizioso si sbottona : “posso ancora vincere” : Andrea Dovizioso parla alla World Ducati Week 2018 della sua stagione in MotoGp dopo la caduta che l’ha visto protagonista in Catalunya alla World Ducati Week 2018 si è presentata oggi la nuova Monster 1200 25° anniversario. A prendere parte all’evento del team di Borgo Panigale anche il pilota di MotoGp più rappresentativo della squadra italiana: Andrea Dovizioso. Il motociclista, che questo weekend sarà impegnato sul circuito di ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Andrea Dovizioso - è una crisi mentale. Il ritorno di Lorenzo ha sgretolato le certezze : Caro “Dovi” che succede? La domanda sorge spontanea, alla vigilia dell’ottavo round del Mondiale 2018 di MotoGP, nei confronti del pilota della Ducati. I tre “zero” nelle ultime quattro gare sono davvero troppi. Jerez (Spagna), Le Mans (Francia) e Barcellona (Spagna), una tripletta mica da ridere, e l’iride è sempre più distante: 49 punti di svantaggio nei confronti di Marc Marquez, un abisso.-- Questa la situazione ma i motivi? Il forlivese, ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Lorenzo in grande spolvero e Dovizioso in crisi di identità. Su chi deve puntare la Ducati? : Che Jorge Lorenzo, signori! Lo spagnolo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa sulla Yamaha, incantando per la pulizia di guida e risultati in pista, in sella alla Ducati. Secondo successo consecutivo e, dopo il Mugello (Italia), è trionfo davanti al pubblico di casa del Montmeló (Spagna). Una condotta di gara regale, conscio del fatto suo. Ci ha provato Marc Marquez ad impensierirlo ma non c’era molto da fare. Sicuro e preciso in ...

MotoGP Risultati gara Catalunya : vince la Ducati di Lorenzo - quella di Dovizioso è KO : La sesta tappa del Motomondiale, in Catalunya, va a Jorge Lorenzo. Sul podio anche Marc Márquez e Valentino Rossi. Fuori Dovizioso Parte primo, resta in testa alla corsa per tutte le curve di Montmelò e porta a casa il secondo GP consecutivo, dopo Mugello: oggi per Jorge Lorenzo è arrivato il gradino più alto del podio anche in Catalunya. Alle sue spalle Marc Márquez, che si era preso la prima posizione con una partenza bruciante, salvo ...

Andrea Dovizioso - GP Catalogna 2018 : “Non volevo perdere contatto da Lorenzo e Marquez - sono caduto e lo 0 è pesante” : Andrea Dovizioso torna a casa da Barcellona con un altro 0. Il pilota della Ducati è caduto durante il GP di Catalogna 2018 mentre occupava la terza posizione, ha incamerato la terza scivolata stagionale e vede allontanarsi ormai definitivamente Marc Marquez in classifica generale. Queste le dichiarazioni che il forlivese ha rilasciato a Sky Sport: “Non volevo perdere contatto da Lorenzo e Marquez, stavamo spingendo tutti e tre. Con queste ...

MotoGp - Dovizioso preoccupato : “uno zero devastante mentalmente. Lorenzo? E’ un bene che vinca perché…” : MotoGp, Andrea Dovizioso ha commentato la caduta arrivata nel Gp di Barcellona, soffermandosi anche sulla prestazione di Jorge Lorenzo Nessuna vittoria in quasi un anno e mezzo, due nelle ultime due settimane. Jorge Lorenzo si è preso la Ducati, vincendo anche a Barcellona dopo il successo del Mugello, un capolavoro solitario che lancia il maiorchino nei piani alti della classifica mondiale. L’avanzata del pilota spagnolo non lascia scampo ...

Gp Catalunya - vince Lorenzo su Marquez e Rossi - cade Dovizioso : Roma, 17 giu. , askanews, Jorge Lorenzo comincia a prenderci gusto e, dopo la vittoria al Mugello, sale sul gradino più alto del podio anche al Montmelò per il Gp di Catalunya, settima prova del ...

MotoGp – Lorenzo raggiunge Dovizioso - Marquez sempre leader : la classifica piloti aggiornata : Marc Marquez sempre in testa, Valentino Rossi secondo: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Catalunya Jorge Lorenzo cala il bis al Montmelò: dopo la prima vittoria in Ducati conquistata al Mugello, il maiorchino ha ottenuto anche la sua prima pole position in rosso, ieri sul circuito spagnolo, per poi trionfare oggi, davanti al suo pubblico. Dopo lo zero di due settimane fa al Mugello, Marquez ha conquistato oggi un prezioso podio, ...