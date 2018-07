Spagna | Luis Enrique è il nuovo Ct | “niente rivoluzioni”

Spagna - il Ct Luis Enrique si presenta : 'Rivoluzione? No - evoluzione' : Ci saranno dei cambiamenti tattici: in quest'ultima Coppa del Mondo abbiamo vissuto alcune difficoltà e abbiamo notato " prosegue Luis Enrique " che ci sono diversi aspetti da migliorare. Sono dell'...

Spagna - Luis Enrique si presenta da ct : 'Nessuna rivoluzione - sono ottimista' : ROMA - ' La parola 'fallimento' è molto brutta e io sono sempre stato riluttante a usarla nello sport. I risultati non sono stati buoni ma questi giocatori hanno dato il massimo e tutti hanno pensato, durante i Mondiali, alla voglia e alla passione dimostrata da tutti nell'essere spagnoli. Non ...

Stop al tiki taka : la rivoluzione di Luis Enrique - l'uomo giusto per la Spagna : Reduce da un anno sabbatico passato a girare il mondo, riflettere sulle opportunità di carriera, era stato accostato al Chelsea e all'Arsenal, e rifiutarle, forzare i tempi in quello che è il suo ...

Ufficiale - Luis Enrique è il nuovo allenatore della Spagna : Luis Enrique è il nuovo allenatore della Spagna, l’ex tecnico del Barcellona e della Roma prenderà il posto di Fernando Hierro L’allenatore spagnolo Luis Enrique sarà il nuovo ct della nazionale spagnola per i prossimi due anni. Lo ha confermato il presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), Luis Rubiales. Luis Enrique, 48 anni, è stato scelto per cercare di riportare in alto la squadra spagnola dopo i suoi fallimenti nelle ...

Spagna - Luis Enrique è il nuovo Ct della nazionale : Molina diventa Ds al posto di Hierro : Tre titoli in fila. Tre delusioni in fila. Campioni d'Europa nel 2008 e nel 2012, a spese dell'Italia in finale. Campioni del mondo nel 2010. In ciclo magico, straordinario. Il calcio del tiqui-taca. ...