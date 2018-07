Padova | Donazzan | con distributore automatico cannabis situazione degenerata

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018), 19 lug. (AdnKronos) – “Siamo al paradosso: non bastano i cosiddetti ‘grow shop’ che nascono come funghi nei nostri capoluoghi di Provincia e nelle principali Città d’Italia. Non basta evidentemente neppure la commercializzazione nelle edicole di riviste con, allegati, piccoli quantitativi di marijuana light. Siamo passati ora, addirittura, ai distributori automatici di”. Lo afferma l’assessore regionale veneto Elenain riferimento aldilight installato di recente in una via di. “Il messaggio è chiaro: gli ideatori di questa trovata commerciale equiparano l’uso dellaad una necessità, un qualcosa che non può essere limitato a uno specifico orario di vendita al pubblico, ma che deve essere esteso all’utenza 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. ...