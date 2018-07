Nomine Rai | il manager Google Fabio Vaccarono rifiuta la poltrona di Ad | non accetta il

Nomine : presidenza della Vigilanza Rai al forzista Barachini. Il dem Guerini al Copasir : ... invece, per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti Braccio di ferro tra M5s-Lega e Tria con le due forze di maggioranza che accusano il ministro dell'Economia ...

Nomine RAI/ Su consiglieri e Barachini la battaglia per posti che non contano nulla : NOMINE Rai: sono stati scelti 4 consiglieri da Camera e Senato, oltre al Presidente della Commissione vigilanza: l'ex Mediaset Alberto Brachini. Il commento di YODA(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:12:00 GMT)NOMINE RAI/ M5s al voto sul cda, mentre la Lega punta ai tg regionali, di YodaSFOOTING/ Omaggio ai Mondiali di Russia con... "I Tacchetti" di Gol Yardo, dei Comicastri

Cdp - Ferrovie e Rai. La grande spartizione delle Nomine è rinviata : Roma. Il gran consiglio per le nomine slitta al 24 luglio, doveva essere il 25, ma un po’ per l’eccesso di evocazione, un po’ per la prevista partenza di Giovanni Tria per l’Argentina (il ministro dell’Economia porterà senza dubbio ulteriori prove di che cosa succede a stampare troppa moneta), l’ass

Nomine in Cdp - Rai e Fs. Ora è tutta colpa di Tria : C'è un problema. E c'è lo spin. Il problema è serio, sulla delicata questione delle Nomine. Ecco Giancarlo Giorgetti, in un angolo del Transatlantico mentre il Parlamento è impegnato a votare i quattro carneadi del nuovo cda Rai. È perennemente attaccato al telefono, dove passa il traffico dei dossier che contano: "Siamo ancora in alto mare". Così in alto mare che sembra destinata a slittare, a meno di ...

Nomine - il biassonese De Biasio nel consiglio d'amministrazione della Rai : Il biassonese Igor De Biasio nel consiglio di amministrazione della Rai. È stato eletto dalla Camera dei deputati insieme a Giampaolo Rossi. Il biassonese Igor De Biasio nel consiglio di ...

Nomine - a Barachini di Forza Italia la presidenza della Vigilanza Rai. Guerini del Pd al Copasir : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti. Vicepresidenti Antonello Giacomelli del Pd e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle....

I grillini scelgono sul web le loro Nomine per la Rai : ... delle appartenenze alle aree culturali, dell'influenza del governo e della politica sui giornalisti Rai - ha aggiunto Fico - e anche dei giornalisti Rai sulla politica, perché negli anni è stato un ...

Nomine - Copasir al Pd e Vigilanza Rai a Forza Italia : la partita entra nel vivo : Non sono mancate polemiche: il Pd Anzaldi critica che uno dei candidati sia la cronista politica del Tg1 Claudia Mazzola, che 'segue da anni il M5s'. Curiosamente nel 2015 l'allora portavoce del ...

APERTURA MARTEDI - Nomine : Cdp - Rai - Copasir - mercoledì ad alta tensione : Il ministro dell'Economia Tria, tuttavia, preferirebbe un nome di maggiore esperienza come quello di Dario Scannapieco, ex Tesoro e ore vicepreisndete Bei,, i grillini più movimentisti vorrebbero ...

Il Copasir al renziano GueriniGasparri verso la Vigilanza Rai Nomine - 2 poltrone agli sconfitti : Pronte due Nomine pesanti nello scacchiere politico. Il Comitato di controllo dei servizi segreti andrà al renziano Guerini, Minniti ko. Vigilanza Rai a Fi, favorito Gasparri. Nessun accordo Cdp Segui su affaritaliani.it

Nomine - si stringono i tempi per la Rai : spunta il nome di Baudo per la presidenza : Lavori in corso sul futuro della Rai, che la maggioranza vorrebbe affidare a un manager di esperienza per scacciare le critiche di lottizzazione che arrivano dall'opposizione. Una partita ancora tutta ...

Cdp - Rai e Gestore dei servizi energetici. Sulle Nomine scende in campo Casaleggio : Sarà di certo una coincidenza, ma quando il Movimento 5 stelle affronta i momenti più delicati della sua vita politica, Davide Casaleggio abbandona Milano e compare improvvisamente a Roma. E così è in questi giorni, in cui i fili del Movimento si sono aggrovigliati a quelli della Lega fino a portare a uno stallo nella pesantissima partita delle nom...

Nomine : su Cdp si tratta ancora - per Rai salgono quotazioni Castellari : ... sarebbero due i nomi in ascesa: quello di Andrea Castellari, attualmente il nome più gettonato, in passato dg a Discovery ora a Viacom; Fabrizio Salini, manager molto apprezzato nel mondo televisivo.

Nomine : su Cdp si tratta ancora - per Rai salgono quotazioni Castellari : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Si tratta ancora sulle Nomine di Cassa depositi e prestiti. Unica certezza, al momento, il nome del presidente -Massimo Tononi- un ruolo che viene indicato, non a caso, non dal governo ma dalle fondazioni bancarie azioniste di minoranza. Sul nome dell’ad, invece, la strada appare ancora in salita. I nomi che circolano sono sempre gli stessi: Marcello Sala, gradito alla Lega, l’interno Fabrizio ...