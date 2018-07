Ministro Giulia Grillo | vogliamo fare qualcosa per Actos?

Il Ministro della PA Giulia Bongiorno contro i furbetti del cartellino : “Controlli biometrici per contrastare l’assenteismo” : Il ministro della Pubblica amministrazione annuncia una stretta e maggiori controlli per contrastare il fenomeno dell'assenteismo nel settore pubblico. Giulia Bongiorno ha in mente di introdurre i controlli biometrici come nel settore privato "per tutelare chi lavora" e punire chi invece non va a lavorare.Continua a leggere

Napoli - all'Ospedale del Mare tentata aggressione al Ministro Giulia Grillo : &qout;La situazione è gravissima -tuona il Ministro Grillo durante un'intervista- Chiudere un reparto per partecipare ad una festa è grave. Non accetterà scaricabarili &qout;. Tre inchieste per ...

Il Ministro Giulia Grillo : «Io vaccino - fatelo anche voi» : È mattiniero il bambino, si muove di continuo. Ma il pomeriggio dorme, è come me». Mentre parla, guarda e si accarezza la pancia, che al quinto mese inoltrato è ancora piccola. Il ministro Giulia Grillo si è svegliata con la notizia dello scandalo della sanità lucana, ed è già in ufficio da ore. Confessa, mentre ci sediamo sui divani di pelle bianca di una sala del ministero della Sanità, che, a ogni dolorino, chiamerebbe subito la ginecologa. E ...

Napoli. Tentata aggressione al Ministro della Salute Giulia Grillo : Momenti di paura per il ministro della Salute. Un uomo ha tentato di aggredire Giulia Grillo al suo ingresso nell’ospedale

Il Ministro della Salute Giulia Grillo annuncia : “Sono incinta e farò vaccinare mio figlio” : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha rivelato di essere incinta e ha dichiarato che farà vaccinare il proprio figlio. Nel corso della conferenza stampa al ministero, Grillo ha inoltre annunciato che verrà modificata la legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale e che per il prossimo anno scolastico sarà sufficiente presentare un'autocertificazione a scuola.Continua a leggere

Vaccini - l’annuncio del Ministro della Salute Giulia Grillo : “Aspetto un bambino e lo farò vaccinare” : E’ in attesa di un figlio e lo farà vaccinare. A rivelare la propria maternità è il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo ad una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019. Grillo ha affermato di aspettare un bambino, sottolineando la propria intenzione di vaccinarlo: “Se tutto va bene tra qualche mese nascerà il mio ...

Giulia Grillo - ho conosciuto il Ministro della Salute e abbiamo parlato di medicina integrata : Nel 2015 partecipai ad un Convegno organizzato presso la Camera dei Deputati centrato su alimentazione, Salute e ambiente. Mi diverte condividere l’aneddoto di come ci arrivai: ero stata invitata tramite una mail alla quale inizialmente non risposi, credendo impossibile che la Camera dei Deputati mi inviasse un invito e quindi spostando la mail nello spam. All’ennesima sollecitazione, mi convinsi che mi stessero effettivamente invitando alla ...

Salvini contro l'obbligo di vaccini a scuola. Il Ministro della Salute Giulia Grillo frena : La politica 'non fà scienza, la scienza la fanno gli scienziati. La politica decide quale strumento vuole utilizzare, se vuole utilizzare l'obbligatorietà e in quale misura" Gelo di Di Maio, che cita ...

Vaccini - il Ministro Giulia Grillo risponde a Salvini : “Su obbligo possiamo discutere - ma la scienza non la fa la politica” : Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore capace da una parte di garantire la frequenza dei bambini negli asili nido e che dall'altra parte metta al centro del dibattito parlamentare la revisione dell'impianto del D.L Lorenzin", con queste parole il ministro della Salute Giulia Grillo ha replicato alle affermazioni di Matteo Salvini sui Vaccini.Continua a leggere

Cara Giulia - ora sei Ministro Non scordare le persone : ... nella sorpresa di vederci arricchire di nuove prospettive, di nuovi approcci, di un modo più moderno e paradossalmente più antico e saggio di esercitare la professione del medico: in scienza e ...