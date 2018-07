La Fed mette nei guai il sovranismo

L’arbitro Pascal Maria ammette : “giocatore più difficile da arbitrare? Non è Fognini - ma Federer… e Nadal” : L’arbitro Pascal Maria spiazza tutti: nonostante gli alterchi passati con Fognini, l’azzurro non è un tennista difficile da arbitrare. I problemi nascono con Federer e Nadal Ormai ritiratosi, l’ex arbitro Pascal Maria è rimasto nella memoria di tutti gli appassionati di tennis per la storica finale di Wimbledon 2008. Per i tifosi italiani anche per i continui alterchi con Fabio Fogni. Eppure, al contrario di come potrebbe ...

Federica Vesce/ Altra chance per mettersi in evidenza e farsi notare (Temptation Island 2018) : Federica Vesce, la splendida ragazza è rimasta in ombra nella prima puntata e ora ha una seconda chance per farsi notare dal pubblico e dai concorrenti. (Temptation Island 2018)(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:48:00 GMT)

“Lo farà prima delle nozze”. Chiara Ferragni - questa è una bomba. L’indiscrezione è ormai sulla bocca di tutti e l’eccitazione alle stelle. Fedez non potrà intromettersi… : Al matrimonio più vip dell’anno – quello di Chiara Ferragni e Fedez – manca davvero poco. I due si sposeranno il 31 agosto 2018 a Noto, in Sicilia, e la festa, secondo i rumors, durerà 3 giorni. Ci saranno tantissimi invitati vip e, come è facile immaginare, la festa sarà una roba indimenticabile. Ci saranno migliaia di fiori, ma anche tanta musica, una ruota panoramica e moltissime sorprese. Le testimoni della sposa, in tutta ...

BonaFede : 'I magistrati che hanno fatto politica non possono rimettersi la toga' : Nel primo confronto con l'organo di autogoverno dei magistrati, il ministro della Giustizia annuncia il provvedimento sull'aspetto spinoso sul quale negli anni passati il dibattito tra toghe e governi ...

CHIARA FERRAGNI / Dall'incidente hot alle trasparenze : Fedez si mette la benda sulla bocca ma... : A soli due giorni Dall'incidente hot causato da Fedez, CHIARA FERRAGNI è nuovamente sulla bocca di tutti a causa del mini vestito trasparente che lascia intravedere tutto...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 13:24:00 GMT)

TASSI E PETROLIO/ Così l'asse Fed-Opec può metterci in crisi : Greggio ai massimi e dollaro forte hanno creato problemi ai Paesi emergenti. Per l'Italia ancora più strategica la partita per l'autonomia energetica.

ATP Stoccarda – Federer in semifinale : Roger stende Pella e mette il n°1 nel mirino : Roger Federer supera Guido Pella in due set e accede alla semifinale del torneo ATP di Stoccarda: il tennista svizzero, in caso di finale, sarà numero 1 al mondo Dopo la vittoria all’esordio contro M. Zverev, il cammino di Roger Federer al torneo ATP di Stoccarda prosegue con un nuovo successo. Il tennista svizzero supera l’argentino Guido Pella in due set, entrambi vinti con il punteggio di 6-4, in poco più di un’ora di gioco. Federer accede ...

MotoGp – Lorenzo promette Fedeltà alla Ducati - la risposta di Dovizioso è pungente : Lorenzo aiuterà Dovizioso a vincere il Mondiale nel 2018 o favoreggerà il suo futuro compagno di squadra Marc Marquez? La promessa del maiorchino e la risposta del forlivese-- L’attesa è finalmente terminata! Dopo una settimana di fuoco per quanto riguarda il mercato piloti, i campioni del Motomondiale sono pronti per il settimo appuntamento della stagione 2018, a Barcellona. Domenica i piloti si sfideranno sul circuito del Montmelò per il Gp ...

Massimiliano Fedriga : 'Gli immigrati? Non dico di incarcerarli ma di metterli in siti di sicurezza' : Massimiliano Fedriga è 'pronto' ad aprire un centro di espulsione di immigrati in Friuli : 'Sparpagliando sul territorio queste persone non c'era più alcuna garanzia di sicurezza per i cittadini. ...

“Dobbiamo dirvi una cosa e non riesco a smettere di piangere”. Chiara Ferragni in lacrime insieme a Fedez su Instagram. E le sue parole preoccupano non poco : La prima volta che l’abbiamo vista piangere, a dirotto, era in sala parto e da poco aveva partorito il suo Leo, l’amore della sua vita, suo figlio. Parliamo della biondissima Chiara Ferragni che, in una delle sue ultime storie ha fatto preoccupare i suoi fan non poco. “Sono felice di potervi dare ispirazione per poter fare qualcosa di positivo, che è il fine di tutto quello che faccio. Vi ringrazio tantissimo. Sono riuscita a fare quello ...

