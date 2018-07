Borsa : Europa contrastata - a Milano focus su Fca in vista scissione Magneti Marelli : Intanto ieri, dal Beige Book della Federal Reserve, e' emerso che l'economia americana continua a crescere. Tuttavia i distretti americano hanno manifestato preoccupazione per i futuri impatti che ...

Borsa : Milano accelera e gira in positivo : ANSA, - Milano , 19 LUG - La Borsa di Milano accelera e gira in positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,3%, dopo un avvio invariato. A Piazza Affari torna l'ottimismo sulle banche dopo la seduta di ...

Borsa - Milano la peggiore in Europa : Il comparto bancario pesa sulla Borsa di Milano , unica in territorio negativo a fine giornata tra le piazze europee. Il Ftse Mib chiude debole, trascinato dal ribasso di Unicredit, Ubi banca e Banco ...

ANSA, - Milano, 18 LUG - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,37% a 22.055 punti.