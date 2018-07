4 a COMMISSIONE CONSILIARE - Convocata per giovedì 19 luglio alle 15 30 nella sala Zanotti

1.a COMMISSIONE CONSILIARE - Convocata per mercoledì 18 luglio alle 15.30 in sala Zanotti : Esame della nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 17-07-2018 / Giorno per giorno La 1.a COMMISSIONE CONSILIARE - presieduta dal consigliere Fornasini - si riunirà mercoledì 18 ...

4.a COMMISSIONE CONSILIARE - Giovedì 12 luglio alle 15.30 sala Zanotti del Municipio : Informativa sulla 'tematica dell'allontanamento dei minori dalla famiglia' 11-07-2018 / Giorno per giorno Per un'Informativa sulla " tematica dell'allontanamento dei minori dalla famiglia ai sensi ...

2.a COMMISSIONE CONSILIARE - Convocata per giovedì 5 luglio alle 15 in sala Zanotti : Esame di delibere in merito ad associazioni culturali e Informativa sulle attività 2017 04-07-2018 / Giorno per giorno La 2.a COMMISSIONE CONSILIARE - presieduta dalla consigliera Soriani - si riunirà ...