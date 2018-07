ilgiornale

: Paura a Maiorca e Minorca mini tsunami allaga spiagge e bar: diversi danni - #Paura #Maiorca #Minorca #tsunami… - zazoomnews : Paura a Maiorca e Minorca mini tsunami allaga spiagge e bar: diversi danni - #Paura #Maiorca #Minorca #tsunami… - infoitestero : Paura a Maiorca e Minorca, mini tsunami allaga spiagge e bar -

(Di martedì 17 luglio 2018), nelle Baleari, dove unhatoe bar. L'inondazione è avvenuta lunedì mattina, il 16 luglio 2018. Tra le zone più colpite c'è la località turistica di Ciutadella. (GUARDA IL VIDEO) Fortunatamente lenon erano ancora affollate. Lo, di dimensioni molto ridotte, ha colpito le coste delle due isole. Diverse attività sul lungomare sono così statete e l'inondazione ha provocato diversi danni, ma, fortunataente, nessun ferito. Tra lepiù colpite, oltre a quella di Ciutadella, vi sono Andratx, Alcùdia e Cala Millor. Come riportato da Tgcom24, il fenomeno sarebbe causato da alcuni disturbi della pressione atmosferica come, per esempio, i temporali.video 1554536